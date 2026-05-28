ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧειροπέδες σε ανήλικο για ληστεία - Φορώντας κουκούλα μαζί με άλλους δύο επιτέθηκαν σε ντελιβερά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε ανήλικο για ληστεία - Φορώντας κουκούλα μαζί με άλλους δύο επιτέθηκαν σε ντελιβερά

 28.05.2026 - 17:37
Στη σύλληψη 17χρονου προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και ληστεία.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, από 30χρονο, χθες γύρω στη μία τα ξημερώματα, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του, με συνεπιβάτη επίσης 30χρονο, σε περιοχή της Λεμεσού, άγνωστο αυτοκίνητο τους προσέγγισε και στη συνέχεια ανέκοψε την πορεία τους. Από το εν λόγω αυτοκίνητο, αποβιβάστηκαν τρία πρόσωπα με καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες, τα οποία στη συνέχεια επιτέθηκαν στους δύο 30χρονους, με αποτέλεσμα αυτοί να τραπούν σε φυγή.

Ακολούθως οι δράστες, έκλεψαν τη μοτοσικλέτα και εγκατέλειψαν το μέρος προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο σημείο κλήθηκαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού τα οποία προέβησαν σε επιτόπιες εξετάσεις, ενώ όσον αφορά την κλοπιμαία μοτοσικλέτα, αυτή εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα σε πάρκο της Λεμεσού.

Ο 17χρονος συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι με δικαστικό ένταλμα σύλληψης, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και συνομιλίες για τα πυρηνικά

 28.05.2026 - 17:23
Ψάχνεις εργασία; O Δήμος Αραδίππου άνοιξε θέση υψηλής κλίμακας - Προλαβαίνετε ακόμη να υποβάλετε αίτηση

 28.05.2026 - 17:52
ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα και επισημαίνοντας πως δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον.

  •  28.05.2026 - 13:44
  •  28.05.2026 - 14:07
  •  28.05.2026 - 17:23
  •  28.05.2026 - 16:27
  •  28.05.2026 - 17:37
  •  28.05.2026 - 16:52
  •  28.05.2026 - 16:20
  •  28.05.2026 - 16:10

