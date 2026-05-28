Κατακλυσμός Λεμεσού: Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και βόλτες με... τον «Πάμπορο»
Κατακλυσμός Λεμεσού: Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και βόλτες με... τον «Πάμπορο»

 28.05.2026 - 18:25
Κατακλυσμός Λεμεσού: Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και βόλτες με... τον «Πάμπορο»

Το έθιμο της θαλάσσιας βόλτας με τον «Πάμπορο», πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, διάφορες δραστηριότητες και πώληση παραδοσιακών προϊόντων από δεκάδες πραματευτές περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις του Δήμου Λεμεσού για τη γιορτή του «Κατακλυσμού», που θα διεξαχθούν από τις 30 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου.

Το σημαντικό είναι ότι οι εκδηλώσεις του «Κατακλυσμού» της Λεμεσού γίνονται στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο της Επίχωσης, «το πιο όμορφο σκηνικό όλης της Κύπρου», ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Πολιτιστική Λειτουργός του Δήμου Λεμεσού, Σκεύη Αντωνιάδου.

Η κ. Αντωνιάδου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έθιμο του «Πάμπορου», το οποίο αναβιώνει από το 2015 ο Δήμος και αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό των εκδηλώσεων της Λεμεσού, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να απολαύσουν, εν πλω, τη θέα του παραλιακού μετώπου της πόλης.

Για φέτος οι θαλάσσιες βόλτες προγραμματίζονται την Κυριακή 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, με τρεις αναχωρήσεις κάθε μέρα, στις 18:00, στις 19:00 και στις 20:00, με την τιμή να έχει καθοριστεί στα 6 ευρώ για ενήλικες και 4 ευρώ για παιδιά κάτω των 12 χρόνων.

Παράλληλα, η Σκεύη Αντωνιάδου υπογράμμισε ότι ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Πολιτιστική Επιτροπή στηρίζουν τους Κύπριους καλλιτέχνες, μέσα από την έντονη παρουσία τους στις δυο από τις τρεις συναυλίες του τριημέρου, που θα πραγματοποιηθούν στην αποβάθρα «Παύλος Κοντίδης» στις 21:00.

Η πρώτη συναυλία, το Σάββατο, αφορά αγαπημένα τραγούδια που καθιερώθηκαν στη μεγάλη οθόνη, με ένθετο αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελάριο. Θα τραγουδήωσουν ο Σάββας Λαγού, η Κατερίνα Παράσχου, η Λίζα Θεοφάνους και ο Πάρης Παράσχος, και θα τους συνοδεύει το 8μελές μουσικό σχήμα «Ορφέας» του Ιδρύματος Πανίκος Χατζηχαμπής.

Την Κυριακή, η Λαϊκή Ορχήστρα «Απόστολος Καλδάρας» θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, με τίτλο «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω…», με τη συμμετοχή του Γιάννη Διονυσίου, της Βιολέτας Ίκαρη και της Βίκυς Καρατζόγλου, σε μουσική διεύθυνση Γιάννη Παπαζαχαράκη και καλλιτεχνική επιμέλεια του Κώστα Καλδάρας.

Οι εκδηλώσεις του «Κατακλυσμού» της Λεμεσού ρίχνουν αυλαία τη Δευτέρα, με τη συναυλία του Κώστα Μακεδόνα με τίτλο «Αγάπης… λόγια», με δημιουργίες μεγάλων συνθετών και στιχουργών, καθώς και αγαπημένες προσωπικές επιτυχίες του καλλιτέχνη. Θα συμμετέχει η Λίζα Θεοφάνους και θα πλαισιώνει 8μελές μουσικό σχήμα με ενορχηστρώσεις του Άδμητου Πιτσιλλίδη.

Πέραν των τριών συναυλιών, το πρόγραμμα διανθίζουν παρουσιάσεις από πολιτιστικούς ομίλους της πόλης, με χορούς και τραγούδια κατά το τριήμερο, επί της αποβάθρας «Παύλος Κοντίδης», στις 20:00.

Το Σάββατο, ο πολιτιστικός χορευτικός όμιλος Λεμεσού «Διόνυσος» θα παρουσιάσει την παράσταση «Κυπρίων Υφάνσεις», με αυθεντικές κυπριακές φορεσιές, μέσα από χαρακτηριστικούς χορούς και τραγούδια της Κύπρου, ενώ την Κυριακή ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού θα παρουσιάσει χορούς, τραγούδια, μαντινάδες και τσιαττιστά από την Κύπρο και τα Δωδεκάνησα, αναδεικνύοντας την πλούσια παράδοση και τις κοινές πολιτιστικές ρίζες του ελληνισμού, μέσα από αυθεντικές φορεσιές, μουσικές και ρυθμούς. Εξάλλου, τη Δευτέρα, ο Πολιτιστικός Όμιλος Ζήδρος θα παρουσιάσει την παράσταση «Στου νερού το πανηγύρι…», ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με άρωμα Κρήτης, μαντινάδες, τραγούδια και χορούς.

Στις εκδηλώσεις του Σαββάτου περιλαμβάνεται και το 12ωρο Rowathon Challenge, του Ναυτικού Ομίλου Κωπηλασίας Λεμεσού, με τους αθλητές να κωπηλατούν με στόχο τη μέγιστη συνολική απόσταση σε χιλιόμετρα, ενώ στον χώρο θα υπάρχουν επίσης κωπηλατο-εργόμετρα διαθέσιμα για το κοινό, ώστε μικροί και μεγάλοι να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το άθλημα της κωπηλασίας.

Κατά το τριήμερο θα παρουσιαστούν παραστάσεις θεάτρου σκιών (20:00) στο θεατράκι ηρώων Χρίστου και Μίλτου Χριστοφόρου. Συγκεκριμένα, το Σάββατο θα δοθεί η διαδραστική παράσταση θεάτρου σκιών, με την Ομάδα του Σύγχρονου Παιδικού Θεάτρου Σκιών Ελένης Παπαχριστοφόρου, με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο». Την Κυριακή θα δοθεί η παράσταση θεάτρου σκιών με το Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών Πάφιος, με τίτλο «Ο καραγκιόζης στον Κατακλυσμό», ενώ τη Δευτέρα το θέατρο σκιών Γιάννη Πάφιου θα δώσει την παράσταση «Ο καραγκιόζης καλλιτεχνικός διευθυντής».

Στο ίδιο χώρο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, από τις 18:00 μέχρι τις 20:00 θα διοργανωθούν παιδικές δημιουργικές δραστηριότητες με μπογιές, από το Εργαστήρι Τέχνης του Δήμου Λεμεσού, με την Ριάνα Χατζημενοίκου.

Η Πολιτιστική Λειτουργός του Δήμου Λεμεσού υπενθύμισε ότι σημαντικό κομμάτι του «Κατακλυσμού» της Λεμεσού είναι η εμποροπανήγυρη στον χώρο στάθμευσης της Επίχωσης, με παραδοσιακά προϊόντα, τοπικές γεύσεις, χειροποίητες δημιουργίες και πολλές άλλες επιλογές για το κοινό.

Έφυγε από τη ζωή η Γεωργία Σταύρου - Θλίψη στην κοινότητα Αγίου Μάμα - Πότε θα γίνει η κηδεία

Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων: Συγκέντρωση στο ΓΣΠ και πορεία στο Προεδρικό - Δείτε τις ώρες

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα και επισημαίνοντας πως δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον.

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

  28.05.2026 - 13:44
