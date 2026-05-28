Τραγωδία στη Λάρνακα: 46χρονος από το Κονγκό o νεκρός - Εκδήλωση μνήμης έξω από την πολυκατοικία

 28.05.2026 - 22:39
Τα στοιχεία του άνδρα που έπεσε από όροφο κτιρίου στην περιοχή του Λιμανιού Λάρνακας το πρωί της 27ης Μαΐου και έχασε τη ζωή του, στο πλαίσιο επιχείρησης μελών της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ταυτοποίησε η Αστυνομία.

Πρόκειται για άνδρα 46 ετών από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η Αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον αποβιώσαντα λίγο μετά το μεσημέρι και καταβάλλονται προσπάθειες από τις Αρχές ούτως ώστε να ενημερωθούν οι οικείοι του. Πρόκειται για αιτητή ασύλου, του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε και βρισκόταν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Αρκετοί αλλοδαποί μαζεύτηκαν απόψε συμβολικά σε σημείο της πολυκατοικίας όπου πραγματοποίησαν ειρηνική εκδήλωση αφιερωμένη στην μνήμη του αδικοχαμένου 46χρονου.

Οι παρευρισκόμενοι άναψαν συμβολικά κεράκια στην μνήμη του φίλου και συμπατριώτη τους και προσευχήθηκαν για την ψυχή και την μνήμη του.

