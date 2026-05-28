Από take-away και delivery μόνο σε... μία μοναδική dine-in εμπειρία - Ασιατικές γεύσεις σε μία γραφική αυλή - Δείτε φωτογραφίες

 28.05.2026 - 21:15
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, τα επίσημα εγκαίνια του Noodle House, στο νέο του ανοιχτό χώρο στην Πλατεία Αγίου Αθανασίου.

Περισσότεροι από 200 προσκεκλημένοι –φίλοι, συνεργάτες, food bloggers και εκπρόσωποι των ΜΜΕ– παρευρέθηκαν στη βραδιά που σηματοδότησε την επιστροφή του dine-in concept του αγαπημένου brand, και απήλαυσαν μια ατμοσφαιρική καλοκαιρινή εμπειρία με μουσική, χαλαρή διάθεση και εκλεπτυσμένες ασιατικές γεύσεις. Ο Μάιος, μήνας αφιερωμένος διεθνώς στην ασιατική κουλτούρα, αποτέλεσε την ιδανική στιγμή για το άνοιγμα του νέου χώρου.

Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας αποκλειστικά με delivery και takeaway, το Noodle House επέστρεψε δυναμικά με μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας, προσφέροντας αγαπημένα πιάτα noodles, signature bowls και νέες δημιουργίες που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στα εγκαίνια.

Το νέο dine-in concept του Noodle House εντάσσεται στην ευρύτερη εμπειρία της πλατείας, κάτω από το σλόγκαν “Dine at the Square”, που ενώνει τα δύο αγαπημένα brands της περιοχής: το Noodle House και την ταβέρνα «Το Τσιγκέλι».

Η ομάδα του Noodle House ευχαριστεί θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν αυτή τη νέα αρχή.

Τα εγκαίνια διοργάνωσαν οι εταιρείες OutLoud Communications & SoOn Advertising.

Ο νέος χώρος λειτουργεί καθημερινά στην Πλατεία Αγίου Αθανασίου, στη διεύθυνση Σταυραετού Μαχαιρά 44.

Πηγή: checkincyprus

