ΑρχικήΠολιτική
Νέες συσκέψεις την Τρίτη για τον αφθώδη πυρετό μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό

 28.05.2026 - 19:34
Νέα σύσκεψη με την επιδημιολογική ομάδα για αξιολόγηση της κατάστασης γύρω από τον αφθώδη πυρετό θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ ακολούθως θα γίνει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις για ενημέρωση και συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά τη διάρκεια εσωτερικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τη συμμετοχή της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρίας Παναγιώτου, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ανδρέα Γρηγορίου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη διαχείριση και ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας, Σταύρου Μαλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, στη σύσκεψη έγινε αξιολόγηση της παρούσας επιδημιολογικής εικόνας και αποφασίστηκε η συνέχιση του εντατικού εμβολιαστικού προγράμματος, καθώς και η ενίσχυση της παγκύπριας δειγματοληψίας στο πλαίσιο των μέτρων παρακολούθησης και περιορισμού της νόσου.

