Προεδρία της Βουλής: Πιθανός ρυθμιστικός ρόλος για «Άλμα» και «Άμεση Δημοκρατία» - Συνεχίζονται οι συναντήσεις Οδυσσέα

 28.05.2026 - 20:14
Προθέσεις και πιθανά σενάρια συνεννόησης για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής καταγράφηκαν και σε σχέση με τα δύο μικρότερα κόμματα που εισήλθαν στη Βουλή με τέσσερις βουλευτές, το Κίνημα «Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο» και την Άμεση Δημοκρατία, καθώς οι ψήφοι τους ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές στη διαμόρφωση των τελικών ισορροπιών ενόψει της ψηφοφορίας της 4ης Ιουνίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής του «Άλματος» Οδυσσέας Μιχαηλίδης πραγματοποίησε την Πέμπτη διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο στις 10:00 το πρωί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου στις 14:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, στις δύο συναντήσεις έγινε ανταλλαγή απόψεων και ανίχνευση προθέσεων εκατέρωθεν, χωρίς ωστόσο οποιαδήποτε πλευρά να προχωρήσει σε ξεκάθαρες τοποθετήσεις ή δεσμεύσεις.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι από πλευράς «Άλματος» αναφέρθηκε ότι η υποψηφιότητα της Bουλευτού του κόμματος Ειρήνης Χαραλαμπίδου είναι ένα σενάριο το οποίο θα πρέπει να εξετάζεται, χωρίς ωστόσο να αποτελεί τη βασική επιλογή του κόμματος.

Παράλληλα, οι πηγές επιβεβαίωσαν δημόσιες δηλώσεις του κ. Μιχαηλίδη ότι το «Άλμα» αποκλείει τη στήριξη υποψηφίων που προέρχονται από τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ σε όλους τους γύρους της ψηφοφορίας.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι εσωτερικές διαβουλεύσεις στην Άμεση Δημοκρατία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, παραμένει σταθερή στην πρόθεσή της να τοποθετηθεί την τελευταία στιγμή ως προς τη στάση που θα τηρήσει στην εκλογή Προέδρου της Βουλής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Άμεση Δημοκρατία έχει ήδη προσεγγιστεί τόσο από τον ΔΗΣΥ όσο και από το ΔΗΚΟ σε σχέση με το ενδεχόμενο στήριξης των υποψηφίων τους για την Προεδρία της Βουλής.

Στο εσωτερικό του κόμματος φαίνεται επίσης να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το κατά πόσο το ζήτημα θα πρέπει να τεθεί προς διαβούλευση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Άμεσης Δημοκρατίας. Βασικός προβληματισμός αποτελεί το περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ψηφοφορία, καθώς εκτιμάται ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί αντιπροσωπευτικό δείγμα απόψεων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει πλήρως οι υποψηφιότητες.

Από την άλλη πλευρά, εκφράζεται η θέση ότι η εκλογή Προέδρου της Βουλής δεν συνιστά ζήτημα ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής που να απαιτεί διαβούλευση με τους πολίτες μέσω της πλατφόρμας του κόμματος.

