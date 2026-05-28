Viral η Φουρέιρα ξανά: «Ένα χειροκρότημα στον μαλ.... μας» – Όταν της είχαν πετάξει παντόφλες σε live της - Δείτε βίντεο

Το περιστατικό είχε σημειωθεί σε live εμφάνισή της στην Κρήτη το 2012, όταν κάποιος από το κοινό αποφάσισε να πετάξει… μια παντόφλα προς τη σκηνή την ώρα που τραγουδούσε. Η Ελένη Φουρέιρα, ωστόσο, όχι μόνο δεν έχασε την ψυχραιμία της, αλλά αντιμετώπισε όλο το σκηνικό με χιούμορ.

Μόλις είδε την πρώτη παντόφλα να προσγειώνεται μπροστά της, η τραγουδίστρια αρχικά δεν έκρυψε την έκπληξή της και ζήτησε… και τη δεύτερη για να συμπληρωθεί το ζευγάρι.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το κοινό δεν της χάλασε το χατίρι και η δεύτερη παντόφλα εκτοξεύτηκε επίσης προς τη σκηνή, με την ίδια να συνεχίζει να τρολάρει την κατάσταση.

Η πιο επική στιγμή, πάντως, ήρθε όταν η Ελένη Φουρέιρα εντόπισε μέσα στο κοινό τον άνθρωπο που της πέταξε τις παντόφλες και είπε με χιούμορ: «Ένα χειροκρότημα στον μ@λ@κ@ μας», προκαλώντας αποθέωση από τον κόσμο.

Αξίζει να τονίσουμε ότι η Ελένη Φουρέιρα μετρά πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας στις live εμφανίσεις και ξέρει πολύ καλά πώς να διαχειρίζεται ακόμα και τα πιο άβολα ή απρόβλεπτα σκηνικά με χιούμορ, ψυχραιμία και επαγγελματισμό, χωρίς να χάνει στιγμή την ενέργεια και την επαφή της με το κοινό της.