Επεκτείνεται ο θεσμός του τεχνικού γυμνασίου - Μετά τη Λευκωσία πηγαίνει σε Αμμόχωστο και Πάφο - Μέχρι πότε θα υποβάλλονται αιτήσεις

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών, κατά τον πρωινό χρόνο, θα πραγματοποιείται βάσει του υφιστάμενου ωρολογίου προγράμματος των Γυμνασίων, ενώ τα απογευματινά μαθήματα του Τεχνικού Γυμνασίου θα πραγματοποιούνται μεταξύ των ωρών 14:00-15:30.

Στην Επαρχία Λευκωσίας το Τεχνικό Γυμνάσιο στεγάζεται στο Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού, στην Επαρχία Λεμεσού στο Γυμνάσιο Πολεμιδιών, ενώ στην Επαρχία Αμμοχώστου θα στεγαστεί στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου και στην Επαρχία Πάφου στο Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης.

Το Τεχνικό Γυμνάσιο θα λειτουργήσει και κατά τη φετινή σχολική χρονιά με ανοικτή εκπαιδευτική περιφέρεια. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, ανεξαρτήτως της διεύθυνσης διαμονής τους.

Οι αιτητές/αιτήτριες παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική Αίτηση Εγγραφής, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, και την αποστείλουν στη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να αποτείνονται στη ΔΜΤΕΕΚ τηλεφωνικώς στο 22800874 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τεχνικού Γυμνασίου.