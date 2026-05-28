ΑρχικήΠολιτική
Το Κόμμα για τα Ζώα προτείνει πρωτοβουλία συνένωσης δυνάμεων κεντρώου και οικολογικού χώρου

 28.05.2026 - 21:36
Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου επανέρχεται με πρόταση για διάλογο και συνεργασία μεταξύ πολιτικών σχηματισμών που έμειναν εκτός Βουλής μετά τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος παραμένει χωρίς ουσιαστική εκπροσώπηση.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα εκφράζει την άποψη ότι οι μετεκλογικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία μια νέα συζήτηση για το μέλλον του ενδιάμεσου και κεντρώου χώρου.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Κυριάκου, εισηγείται τη δημιουργία ενός φόρουμ πολιτικού συντονισμού με τη συμμετοχή κομμάτων, κοινωνικών φορέων, ακαδημαϊκών και ανεξάρτητων προσωπικοτήτων, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών θέσεων και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια θα πρέπει να βασίζεται σε αρχές όπως η πράσινη πολιτική, η κοινωνική δικαιοσύνη, η προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος, η διαφάνεια, η θεσμική μεταρρύθμιση και η στήριξη της νέας γενιάς.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι οποιαδήποτε ανασύνθεση του κεντρώου χώρου δύσκολα μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή ή τη συναίνεση του ΔΗΚΟ, το οποίο διατηρεί κοινοβουλευτική παρουσία και οργανωμένη κομματική δομή. Το Κόμμα για τα Ζώα εκτιμά ότι, εφόσον υπάρξει σοβαρός πολιτικός σχεδιασμός και προγραμματική βάση, μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028 θα μπορούσε να διαμορφωθεί είτε ένας νέος ενιαίος πολιτικός φορέας είτε ένας σταθερός συνασπισμός συνεργαζόμενων δυνάμεων με κοινή πολιτική παρέμβαση.

ΠτΔ: Η Προεδρία στοχεύει στην ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων για την Πολιτιστική Πυξίδα της ΕΕ

Ρομαντικό και διαφορετικό: Tαινίες κάτω από τα αστέρια στη Λευκωσία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Ανάγκη να εργαστούμε συλλογικά από κοινού, γιατί χωρίς συνεργασία δεν θα αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση»

Την προσεχή Τρίτη θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

