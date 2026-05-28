Ποιος θα είναι ο επόμενος Δήμαρχος Αγλαντζιάς; Τα ονόματα που έριξαν στο τραπέζι τα κόμματα - Σενάρια για συνεργασία

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ραφαέλλας Σταυρινού στον ALPHA Κύπρου, στον ΔΗΣΥ, τα ονόματα των Προκόπη Προκοπίου και Χρίστου Λιβέρδου βρίσκονται στο επίκεντρο των διεργασιών, καθώς θεωρούνται οι επικρατέστεροι για τη διεκδίκηση της θέσης.

Από πλευράς ΑΚΕΛ, στο τραπέζι έχουν τεθεί τα ονόματα της Ευγενίας Αλετρά και της Μικαέλλας Κυθραιώτου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Παράλληλα, στο ΔΗΚΟ συζητείται και το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του πρώην Δημάρχου Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα, έπειτα από σχετική πρόταση που φέρεται να προήλθε από τον ΔΗΣΥ, στο πλαίσιο πιθανής συνεργασίας των δύο κομμάτων.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μετά τις πολιτικές διεργασίες για την Προεδρία της Βουλής.

«Αυτή τη στιγμή ο έπαρχος Λευκωσίας εξετάζει τα εκλογικά κέντρα τα οποία τελικά θα έχουμε. Μπορεί να είναι 27-28», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία.

Ο νέος αντιδήμαρχος θα υπηρετήσει για το υπόλοιπο της θητείας του δημοτικού συμβουλίου.

