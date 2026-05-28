Τρόμος για γυναίκα στη Φωκίδα: «Πάλεψα επί 10 λεπτά με λύκο, επιτέθηκε σαν σκυλί λυσσασμένο»

Η Ανθούλα Καραδήμα δέχτηκε ξαφνική επίθεση από λύκο, την ώρα που έβοσκε το κοπάδι της, καταφέρνοντας ωστόσο να βγει νικήτρια από αυτή την άνιση μάχη χάρη στην απαράμιλλη ψυχραιμία και το θάρρος της.

Ειδικότερα, όπως εξήγησε και η ίδια, εξαρχής προσπάθησε με φωνές και χτυπήματα να απομακρύνει το άγριο ζώο. Στα χέρια της κρατούσε μια ξύλινη μαγκούρα και τον χτύπησε με τη μαγκούρα αρκετές φορές, δίνοντας μάχη για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να καταφέρει να το απωθήσει.

Στη συνέχεια ενημέρωσε το Δασονομείο Ευπαλίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό. Σημειώνεται πως πρόκειται για μία ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση, καθώς οι λύκοι συνήθως αποφεύγουν την επαφή με ανθρώπους.

«Είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια - Ήταν ένα τεράστιο ζώο»

Όπως δήλωσε στο Nafpaktianews.gr η κυρία Καραδήμα, «Ήμουν με τα ζώα, δεν περίμενα ότι θα βρεθεί λύκος εκεί πέρα γιατί έχω πολλά χρόνια εκεί πέρα που πηγαίνω με τα ζώα. Εμφανίστηκε ο λύκος και εγώ φώναζα για να μην κάνει ζημιά στα ζώα και αυτός επιτέθηκε σε εμένα».

Στη συνέχεια προσθέτει χαρακτηριστικά «Είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια, τον χτυπούσα με τη μαγκούρα και αυτό δεν γύριζε πίσω με τίποτα».

Το περιστατικό κράτησε περίπου ένα δεκάλεπτο, σύμφωνα με τη γυναίκα, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της:

«Ευτυχώς, δεν έχασα την ψυχραιμία μου και δεν φοβήθηκα και δεν έχασα την ψυχραιμία μου να τρέξω, ή να πέσω κάτω...θα μου έκανε ζημιά. Ήταν ένα τεράστιο ζώο» είπε η γυναίκα.

«Επιτέθηκε λες και ήταν σκυλί λυσσασμένο»

Αναφορικά με τη σπανιότητα μιας τέτοιας επίθεσης και μάλιστα, στη συγκεκριμένη περιοχή, η κυρία Καραδήμα είπε:

«Εγώ, 35 χρόνια εδώ πέρα που πηγαίνω με τα ζώα, και είμαι παντρεμένη, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Τσακάλια, τέτοια πράγματα, βρίσκω συνέχεια, δεν έχω πρόβλημα κανένα».

«Αυτό, επιτέθηκε λες και ήταν σκυλί λυσσασμένο. Έναν σκύλο μπορώ να τον κάνω καλά, αυτό ερχόταν καταπάνω μου. Το χτυπούσα όπου μπορούσα στο κεφάλι, όπου μπορούσα» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ethnos.gr