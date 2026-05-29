Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔε λέει να καλοκαιριάσει: Βροχές και καταιγίδες στο «μενού» - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δε λέει να καλοκαιριάσει: Βροχές και καταιγίδες στο «μενού» - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά

 29.05.2026 - 06:11
Δε λέει να καλοκαιριάσει: Βροχές και καταιγίδες στο «μενού» - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή.

Αρχικά σήμερα, αυξημένες χαμηλές νεφώσεις που θα παρατηρούνται κυρίως στα δυτικά, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Προοδευτικά μέχρι το μεσημέρι ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως στα νότια και τα ανατολικά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια και τα ανατολικά παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές δυτικά και νοτίως του Τροόδους αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διάσημο μαγαζί της Λευκωσίας…πάει παραλία - Ένα νέο seaside concept
ΤΖΟΚΕΡ: Ό,τι πρέπει για καλοκαιρινές διακοπές για πάντα – Δες αν κέρδισες 1.1 εκατ. ευρώ
Η Άμεση Δημοκρατία προσλαμβάνει: Ψάχνει Γενικό Διευθυντή για να συντονίζει το κόμμα και κοινοβουλευτικό συνεργάτη – Πώς να υποβάλετε αίτηση
Αν έχετε αυτά τα δύο οχήματα προσέχετε - Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί - Δείτε φωτογραφίες
Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων: Συγκέντρωση στο ΓΣΠ και πορεία στο Προεδρικό - Δείτε τις ώρες
Κατακλυσμός Λεμεσού: Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και βόλτες με... τον «Πάμπορο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τρόμος για γυναίκα στη Φωκίδα: «Πάλεψα επί 10 λεπτά με λύκο, επιτέθηκε σαν σκυλί λυσσασμένο»

 28.05.2026 - 23:56
Επόμενο άρθρο

Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

 29.05.2026 - 06:17
Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

Η μάχη για την προεδρία της Βουλής, εξελίσσεται σε μια από τις πιο κρίσιμες πολιτικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, καθώς πίσω από τις υποψηφιότητες και τις δημόσιες δηλώσεις διαμορφώνονται ήδη οι πρώτες μεγάλες συμμαχίες ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

  •  29.05.2026 - 06:17
Παιχνίδια εξουσίας και ιστορικές «καραμπόλες»: Όταν η Προεδρία της Βουλής γίνεται πολιτικό θρίλερ

Παιχνίδια εξουσίας και ιστορικές «καραμπόλες»: Όταν η Προεδρία της Βουλής γίνεται πολιτικό θρίλερ

  •  29.05.2026 - 06:18
ΠτΔ: Συσκέψεις την Τρίτη για τον αφθώδη πυρετό

ΠτΔ: Συσκέψεις την Τρίτη για τον αφθώδη πυρετό

  •  29.05.2026 - 06:28
«Φλέγεται» η πρωτεύουσα: «Βράζει» το ΓΣΠ - Κτηνοτρόφοι, τελικός Κυπέλλου και δρακόντεια μέτρα από Αστυνομία 

«Φλέγεται» η πρωτεύουσα: «Βράζει» το ΓΣΠ - Κτηνοτρόφοι, τελικός Κυπέλλου και δρακόντεια μέτρα από Αστυνομία 

  •  29.05.2026 - 06:20
Δε λέει να καλοκαιριάσει: Βροχές και καταιγίδες στο «μενού» - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά

Δε λέει να καλοκαιριάσει: Βροχές και καταιγίδες στο «μενού» - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά

  •  29.05.2026 - 06:11
«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Από διαρρήξεις μέχρι παράνομη διαμονή

«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Από διαρρήξεις μέχρι παράνομη διαμονή

  •  29.05.2026 - 06:25
Ρομαντικό και διαφορετικό: Tαινίες κάτω από τα αστέρια στη Λευκωσία

Ρομαντικό και διαφορετικό: Tαινίες κάτω από τα αστέρια στη Λευκωσία

  •  28.05.2026 - 21:55
Τρόμος για γυναίκα στη Φωκίδα: «Πάλεψα επί 10 λεπτά με λύκο, επιτέθηκε σαν σκυλί λυσσασμένο»

Τρόμος για γυναίκα στη Φωκίδα: «Πάλεψα επί 10 λεπτά με λύκο, επιτέθηκε σαν σκυλί λυσσασμένο»

  •  28.05.2026 - 23:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα