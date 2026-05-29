Δε λέει να καλοκαιριάσει: Βροχές και καταιγίδες στο «μενού» - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά

Αρχικά σήμερα, αυξημένες χαμηλές νεφώσεις που θα παρατηρούνται κυρίως στα δυτικά, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Προοδευτικά μέχρι το μεσημέρι ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως στα νότια και τα ανατολικά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια και τα ανατολικά παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές δυτικά και νοτίως του Τροόδους αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.