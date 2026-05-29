Με βροχές και κεραυνούς μπαίνει το Σαββατοκύριακο - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Με βροχές και κεραυνούς μπαίνει το Σαββατοκύριακο - Οι περιοχές που επηρεάζονται

 29.05.2026 - 11:53
Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ στα νότια και ανατολικά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και παροδικά στα νότια ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά στα δυτικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά βόρειοι, ασθενείς, 3 μποφόρ, και τοπικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο αργότερα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί αρχικά ασθενείς, 3 μποφόρ, και αργότερα ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές δυτικά και νοτίως του Τροόδους αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή tην Κυριακή και τη Δευτέρα, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Τρίτη αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο.

«Χάσαμε το παιχνίδι, ήρθαμε για ειρηνική διαμαρτυρία και βρήκαμε ασπίδες και δακρυγόνα» – Ξέσπασμα Νεοφύτου για το μπλόκο της Αστυνομίας στο ΓΣΠ

CY-Alert - Προσοχή: Θα χτυπήσουν κινητά σε όλη την Κύπρο — Τι συμβαίνει από τις 2 Ιουνίου

Χριστοδουλίδης: Οι πρώτες ύλες είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Κύπρο

Χριστοδουλίδης: Οι πρώτες ύλες είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Κύπρο

Η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υπεύθυνη ανάπτυξη του τομέα των πρώτων υλών στην Κύπρο, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας πως επιδιώκουμε να αναπτύξουμε τον συγκεκριμένο τομέα με βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, συνεχίζοντας παράλληλα να στηρίζουμε την οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή.

Χριστοδουλίδης: Οι πρώτες ύλες είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Κύπρο

  •  29.05.2026 - 12:43
Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

  •  29.05.2026 - 06:17
Παιχνίδια εξουσίας και ιστορικές «καραμπόλες»: Όταν η Προεδρία της Βουλής γίνεται πολιτικό θρίλερ

  •  29.05.2026 - 06:18
Βίντεο: Ξεκινούν προς το Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Οσα δήλωσε ο Νεοφύτου

  •  29.05.2026 - 13:15
Τέλος η ταλαιπωρία για τον Κατακλυσμό: Δωρεάν Park & Ride στη Λάρνακα - Λεπτομέρειες

  •  29.05.2026 - 12:51
Θάνατος αλλοδαπού στη Λάρνακα: «Δεν υπήρξε επιχειρησιακό λάθος» - Η πρώτη απάντηση της Αστυνομίας

  •  29.05.2026 - 11:14
CY-Alert - Προσοχή: Θα χτυπήσουν κινητά σε όλη την Κύπρο — Τι συμβαίνει από τις 2 Ιουνίου

  •  29.05.2026 - 12:25
Έμειναν άφωνοι στην πορεία διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων: Διπλοκάμπινο με… φέρετρο στην οροφή – Δεν φαντάζεστε τι είχε μέσα

  •  29.05.2026 - 11:23

