Με βροχές και κεραυνούς μπαίνει το Σαββατοκύριακο - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ στα νότια και ανατολικά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και παροδικά στα νότια ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά στα δυτικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά βόρειοι, ασθενείς, 3 μποφόρ, και τοπικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο αργότερα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί αρχικά ασθενείς, 3 μποφόρ, και αργότερα ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές δυτικά και νοτίως του Τροόδους αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή tην Κυριακή και τη Δευτέρα, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Τρίτη αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο.