«Χάσαμε το παιχνίδι, ήρθαμε για ειρηνική διαμαρτυρία και βρήκαμε ασπίδες και δακρυγόνα» – Ξέσπασμα Νεοφύτου για το μπλόκο της Αστυνομίας στο ΓΣΠ

Παρά τις αρχικές συνεννοήσεις και το κλίμα συνεργασίας που είχε συμφωνηθεί με την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, οι κτηνοτρόφοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, με τις αρχές να τους απαγορεύουν την έξοδο και την έναρξη της πορείας τους προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Εμφανώς αγανακτισμένος και σε υψηλούς τόνους, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου «Φωνή των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, κατήγγειλε τη στάση της αστυνομίας, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες προφάσεις. Όπως εξήγησε, η ηγεσία της δύναμης χρησιμοποίησε ως δικαιολογία την παρουσία των φορτηγών οχημάτων για να μπλοκάρει την κινητοποίηση, ισχυριζόμενη ότι θα προκληθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή των συγκεκριμένων οχημάτων είχε συζητηθεί ανοιχτά στις προκαταρκτικές συναντήσεις.

Ο κύριος Νεοφύτου έστειλε μήνυμα παγκύπρια, υπογραμμίζοντας την αντίφαση ανάμεσα στις δικές τους ειρηνικές προθέσεις και την εικόνα καταστολής που αντίκρισαν, με πάνοπλους αστυνομικούς εφοδιασμένους με ασπίδες, μάσκες και δακρυγόνα. Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως ένα ακόμα «φιάσκο», διερωτήθηκε αν οι αρχές βλέπουν στους κτηνοτρόφους ανθρώπους που ήρθαν για να επιτεθούν. Σημείωσε με νόημα πως «χάσαμε το παιχνίδι» όταν μια νόμιμα δηλωμένη και προσυνεννοημένη εκδήλωση αντιμετωπίζεται με τέτοια μέτρα.

Σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα και να αποφευχθούν τα χειρότερα, η ηγεσία των κτηνοτρόφων ζήτησε από τον κόσμο να κάνει προσωρινά πίσω, δίνοντας ένα τελεσίγραφο δέκα λεπτών στην αστυνομία για να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, οι αστυνομικοί στο σημείο ξεκαθάρισαν πως η εντολή είναι να μην τους επιτραπεί να προχωρήσουν με τα φορτηγά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σύγκρουσης σε περίπτωση που η πορεία ξεκινήσει. Αυτή την ώρα, οι διαμαρτυρόμενοι τελούν σε στάση αναμονής, καθώς αναμένεται να ξεκινήσει ένας κύκλος ύστατων διαβουλεύσεων, ακόμα και με τον ίδιο τον Αρχηγό της Αστυνομίας, προκειμένου να βρεθεί μια χρυσή τομή και να ανοίξει ο δρόμος για την πορεία.