Κτηνοτρόφοι στο Προεδρικό: Οι όροι που έθεσε η Αστυνομία - Ξεκαθαρίζουν οι Αρχές

Αυτουσια η ανακοίνωση:

Η Αστυνομία κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες των κτηνοτρόφων και σέβεται το δικαίωμά τους να εκφράζουν ειρηνικά τις θέσεις και τα αιτήματά τους. Την ίδια στιγμή, έχει την ευθύνη να διασφαλίζει τη δημόσια ασφάλεια, την ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου και την απρόσκοπτη διακίνηση του ευρύτερου κοινού.

Η Αστυνομία Κύπρου βρίσκεται από χθες σε συνεννόηση με τους διοργανωτές της εκδήλωσης των κτηνοτρόφων έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και ειρηνικής διεξαγωγής της.

Για τον λόγο αυτό, έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένες διευθετήσεις, ώστε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, τάξη και αμοιβαίο σεβασμό, περιορίζοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό οποιαδήποτε ταλαιπωρία για τους πολίτες.

Στο πλαίσιο των διευθετήσεων που συμφωνήθηκαν, έχει επιτραπεί η μετάβαση των διαμαρτυρομένων στον χώρο με τρία ημιφορτηγά οχήματα και αριθμό επιβατικών αυτοκινήτων.

Η Αστυνομία βρίσκεται στη διάθεση των διοργανωτών και των συμμετεχόντων για τη διευκόλυνση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης και θα συνεχίσει να υποστηρίζει την πραγματοποίησή της, στη βάση των συμφωνηθέντων διευθετήσεων, με γνώμονα την ασφάλεια όλων και με βάση τις πρόνοιες του Νόμου.