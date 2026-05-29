Χάος στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας μετά από τρία τροχαία

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της διαδρομής, συγκεκριμένα στην περιοχή της Μέσας Γειτονιάς, κοντά στο Τσίρειο Στάδιο και στο ύψος του Αγίου Αθανασίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τα ατυχήματα δεν προέκυψαν τραυματισμοί. Ωστόσο, η κυκλοφοριακή κίνηση επηρεάστηκε σημαντικά, με μεγάλες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον αυτοκινητόδρομο.

Στην αυξημένη τροχαία συμφόρηση συνέβαλε και η αυξημένη διακίνηση οχημάτων προς τη Λευκωσία, λόγω του αποψινού τελικού Κυπέλλου.