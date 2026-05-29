«Φλέγεται» η πρωτεύουσα: «Βράζει» το ΓΣΠ - Κτηνοτρόφοι, τελικός Κυπέλλου και δρακόντεια μέτρα από Αστυνομία 

Οι Αρχές αναμένουν αυξημένη τροχαία κίνηση, ενώ ισχυρή αστυνομική παρουσία θα υπάρχει τόσο στο κέντρο της πρωτεύουσας όσο και περιμετρικά του σταδίου, με στόχο την αποφυγή επεισοδίων και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώνονται στις 10:00 το πρωί στον χώρο του ΓΣΠ και ακολούθως θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου στις 11:00 έχει προγραμματιστεί η διαμαρτυρία τους για τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού.

Η εκπρόσωπος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Στέλλα Πέτρου, κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την κινητοποίηση, τονίζοντας ότι η κατάσταση «έχει ξεφύγει από τον έλεγχο». Βασικά αιτήματα των διαμαρτυρόμενων είναι ο τερματισμός των θανατώσεων ζώων, η παύση των δειγματοληψιών και η καταβολή σωστών αποζημιώσεων στους επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους.

Την ίδια ώρα, το απόγευμα η προσοχή μεταφέρεται στο στάδιο ΓΣΠ, όπου στις 19:00 θα διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου Coca Cola 2025-2026 μεταξύ Απόλλωνα Λεμεσού και Πάφου FC, παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, με τις πύλες του σταδίου να ανοίγουν από τις 16:30 και αυστηρούς ελέγχους σε εισιτήρια, κάρτες φιλάθλου και ταυτότητες.

Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά φωτοβολίδων, κροτίδων, αλκοόλ, πολιτικών ή προκλητικών πανό, καθώς και αντικειμένων που καλύπτουν το πρόσωπο.

Οι φίλαθλοι του Απόλλωνα θα καταλάβουν τις δυτικές και νότιες κερκίδες, ενώ οι οπαδοί της Πάφου FC τις ανατολικές και βόρειες.

Η Αστυνομία προειδοποιεί ότι όσοι δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες θα απομακρύνονται από το στάδιο και ενδέχεται να συλλαμβάνονται, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις τροχαίες διευθετήσεις γύρω από το ΓΣΠ, όπου αναμένεται αυξημένη κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.