ΑρχικήΠολιτικήΕκτός ηγεσίας του ΕΛΑΜ ο Μιχάλης Μιχαήλ - Ανακοίνωσε την παραίτησή του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ηγεσίας του ΕΛΑΜ ο Μιχάλης Μιχαήλ - Ανακοίνωσε την παραίτησή του

 29.05.2026 - 18:45
Εκτός ηγεσίας του ΕΛΑΜ ο Μιχάλης Μιχαήλ - Ανακοίνωσε την παραίτησή του

Την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΕΛΑΜ ανακοίνωσε ο Μιχάλης Μιχαήλ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμά του αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «μπήκα στην πολιτική περήφανα και με αξιοπρέπεια. Και έτσι θα φύγω. Με ψηλά το κεφάλι».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης Μιχαήλ ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΕΛΑΜ στην επαρχία Πάφου. Αν και βρέθηκε στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου του κόμματος στην επαρχία, δεν κατάφερε να εκλεγεί, καθώς το ΕΛΑΜ δεν εξασφάλισε κοινοβουλευτική έδρα στην Πάφο.

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

  •  29.05.2026 - 15:20
Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

  •  29.05.2026 - 17:12
VIDEO: Παρασκήνιο και αιχμές για τον αφθώδη πυρετό: Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για Υπουργό και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

  •  29.05.2026 - 14:15
Αποφάσισε η ΔΗΠΑ: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στα πολιτικά δρώμενα

  •  29.05.2026 - 19:22
ΤΕΛΙΚΟΣ - Δεν θα το έχαναν Χριστοδουλίδης και Αναστασιάδης: Πρώην και νυν ΠτΔ μαζί στο ΓΣΠ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

  •  29.05.2026 - 19:09
Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές

  •  29.05.2026 - 16:12
CY-Alert - Προσοχή: Θα χτυπήσουν κινητά σε όλη την Κύπρο — Τι συμβαίνει από τις 2 Ιουνίου

  •  29.05.2026 - 12:25
Κατεχόμενα: Απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και επιμένουν σε «δύο κράτη»

  •  29.05.2026 - 14:37

