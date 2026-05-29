Πίστεψε στις διαφημίσεις και έζησε ένα θρίλερ: Η απίστευτη ιστορία γυναίκας που πήγε στην Τουρκία για να φτιάξει τα δόντια της

Η Leanne, πήγε στην Τουρκία τον περασμένο Μάιο για να αφαιρέσει τα δόντια της και να της τοποθετήσει οδοντικά εμφυτεύματα προκειμένου να διορθώσει το χαμόγελό της όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mai.

Η μητέρα, είχε βρεθεί ξανά στην Τουρκία το 2009. Τότε, ζούσε μόνιμα εκεί και είχε προχωρήσει σε ορισμένες οδοντιατρικές επεμβάσεις, οι οποίες όμως, ήξερε ότι δεν θα διαρκούσαν για πάντα.

Όταν τα δόντια που είχε φτιάξει τότε, άρχισαν να πέφτουν, τα κολλούσε με... κόλλα νυχιών μέχρι να μπορέσει να αποταμιεύσει τα λεφτά που χρειαζόταν για να προχωρήσει σε μόνιμη επέμβαση.

Μετά από ένα μακρύ διάστημα κατά το οποίο, η Leanne έκανε την έρευνά της για το τι θα μπορούσε να κάνει στα δόντια, πήρε τη γενναία απόφαση να βάλει οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία.







Έκανε τη λάθος επιλογή

Δελεασμένη από τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το χαμηλό κόστος, έκανε τη λάθος επιλογή.

Στις 8 Μαΐου 2024, μπήκε στην κλινική στην Τουρκία ώστε να αφαιρέσει τα δόντια της και να τοποθετηθούν βίδες για τα εμφυτεύματα. Μετά, από μια ακτινογραφία, ο οδοντίατρος την προειδοποίησε ότι η διαδικασία θα ήταν πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι πίστευε.



Η ίδια, κατέγραψε βήμα-βήμα τη διαδικασία και τη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.



«Αύριο θα μου βγάλουν όλα τα δόντια και μετά θα τα ράψουν όλα. Τότε, νομίζω ότι θα βάλουν τις βίδες» ακούγεται να λέει.



Όμως, δεν ήταν τόσο απλό όσο το «να μπαινοβγαίνεις, να φεύγεις χαμογελαστή και χαρούμενη», όπως νόμιζε ότι θα ήταν.

Επέλεξε να χειρουργηθεί χωρίς αναισθησία

Ενημερώθηκε ότι θα χρειαζόταν περισσότερες βίδες και οστικό μόσχευμα για να μπορέσουν να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα.



Επίσης, χρειαζόταν να κάνει μια ακόμα χειρουργική επέμβαση που περιλαμβάνει την τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος μεταξύ της άνω γνάθου και της μεμβράνης που βρίσκεται πιο κοντά στα πίσω δόντια.



Αν και θεωρείται απλή διαδικασία, πολλοί ασθενείς και γιατροί επιλέγουν τη γενική αναισθησία για να ελαχιστοποιήσουν τον πόνο.



Ωστόσο, για να εξοικονομήσει χρήματα, η Leanne επέλεξε να μην υποβληθεί σε γενική αναισθησία, που θα κόστιζε επιπλέον και ήταν ξύπνια σε όλη τη διαδικασία.

«Ένιωσα σαν τον άνθρωπο από τα Σαγόνια του Καρχαρία»

Έκανε 25 ενέσεις συνολικά, καθώς και μία στο ισχίο της, αλλά ο πόνος ήταν «βασανιστικός. Διήρκησε 4 ώρες. Ένιωσα σαν τον άνθρωπο από τα Σαγόνια του Καρχαρία».



Παρά το γεγονός ότι πονούσε από τη διαδικασία, η οποία της άφησε σημαντικούς μώλωπες, η Leanne ήταν αρχικά ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα των προσωρινών εμφυτευμάτων και άρχισε να αισθάνεται ξανά «όμορφη» μόλις δύο εβδομάδες μετά τη δοκιμασία.



Όμως, μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων της, άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με τα προσωρινά της εμφυτεύματα που τελικά θα οδηγούσαν σε επώδυνες φουσκάλες στη μύτη της, αφήνοντας το πρόσωπό της παραμορφωμένο.







Απέρριψε ο οργανισμός της τα εμφυτεύματα

Τα προσωρινά δόντια που είχε τοποθετήσει μόλις ένα μήνα πριν άρχισαν να πέφτουν, αποκαλύπτοντας τις βίδες που έμοιαζαν με μανταλάκια. Στη συνέχεια, η πλάκα που συγκρατούσε το εμφύτευμα στη θέση του έσπασε.



Το σώμα της είχε αρχίσει να απορρίπτει τα εμφυτεύματα.



«Έχω τους χειρότερους πονοκεφάλους και αιμορραγίες από τη μύτη που δεν σταματούν», ακούγεται να λέει η Leanne και σε άλλο σημείο προσθέτει: «Φαίνομαι τόσο άσχημη που θα μπορούσα να κλάψω. Ο οδοντίατρός μου στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα με δει. Μισώ αυτό που έχω κάνει και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό».



«Μην πιστεύετε αυτό που βλέπετε ή ακούτε», προειδοποίησε τους followers της.



Το προσωρινό εμφύτευμα υποτίθεται ότι θα έμενε μόνο τέσσερις έως πέντε μήνες, αλλά οι γιατροί συμβούλεψαν τη Leanne να μην επιστρέψει για να τοποθετήσει τα τελευταία της δόντια μέχρι να υποχωρήσει το πρήξιμο στο πρόσωπό της.





Ένα χρόνο αργότερα, δεν έχει ακόμη τοποθετήσει τα τελικά εμφυτεύματα και παίρνει διαδοχικά αντιβιοτικά για να διαχειριστεί τον πόνο.



Η Leanne περιμένει τώρα να υποχωρήσει η μόλυνση πριν λάβει περαιτέρω θεραπεία, αλλά ελπίζει ότι η κοινοποίηση της ιστορίας της θα ενθαρρύνει άλλους να χειρουργηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο αντί να πάνε στο εξωτερικό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα