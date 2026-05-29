ΑρχικήΟικονομία
Διαγωνισμός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για λιμάνι Βασιλικού

Την προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επέκταση του Λιμένα Βασιλικού ανακοίνωσε η Αρχή Λιμένων Κύπρου, χαρακτηρίζοντας το έργο ως "στρατηγικής σημασίας" για το μέλλον των κυπριακών λιμένων.

Συγκεκριmένα, η Αρχή σε ανακοίνωσή της αναφέρεται στην προκήρυξη του Διαγωνισμού Αρ. 12/2026 “Provision of Engineering Services for Front End Engineering Design (FEED), Detailed Design of Phase A and Supervision of Phase A Construction Works for the Expansion of Vasilikos Port” για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την επέκταση του Λιμένα Βασιλικού.

Ο Διαγωνισμός αφορά την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση του Front End Engineering Design (FEED), τον λεπτομερή σχεδιασμό των κατασκευαστικών εργασιών της Φάσης Α, καθώς και την επίβλεψη των σχετικών εργασιών για την επέκταση του Λιμένα Βασιλικού.

«Η προκήρυξη αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση ενός έργου που στοχεύει στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Κύπρου και στην ενίσχυση της ενεργειακής, εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας της χώρας», προστίθεται, ενώ σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Οργανισμού CINEA, στο πλαίσιο του έργου 24-CY-TC-IMPACT.

Η προκήρυξη του Διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην επίσημη διαδικτυακή πλατφόρμα Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, eProcurement.

«Ο Λιμένας Βασιλικού περνά στην επόμενη φάση ανάπτυξης. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου επενδύει σε σύγχρονες, στρατηγικές και βιώσιμες λιμενικές υποδομές», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Εκτός ηγεσίας του ΕΛΑΜ ο Μιχάλης Μιχαήλ - Ανακοίνωσε την παραίτησή του

ΤΕΛΙΚΟΣ - Δεν θα το έχαναν Χριστοδουλίδης και Αναστασιάδης: Πρώην και νυν ΠτΔ μαζί στο ΓΣΠ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

VIDEO: Παρασκήνιο και αιχμές για τον αφθώδη πυρετό: Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για Υπουργό και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Αποφάσισε η ΔΗΠΑ: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στα πολιτικά δρώμενα

ΤΕΛΙΚΟΣ - Δεν θα το έχαναν Χριστοδουλίδης και Αναστασιάδης: Πρώην και νυν ΠτΔ μαζί στο ΓΣΠ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές

CY-Alert - Προσοχή: Θα χτυπήσουν κινητά σε όλη την Κύπρο — Τι συμβαίνει από τις 2 Ιουνίου

Κατεχόμενα: Απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και επιμένουν σε «δύο κράτη»

