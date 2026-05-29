Αποφάσισε η ΔΗΠΑ: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στα πολιτικά δρώμενα

Περαιτέρω σε δελτίο Τύπου αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου εξέφρασαν με αυτοκριτική προσέγγιση τις απόψεις και τις εκτιμήσεις τους, ενώ έγινε μια αρχική καταγραφή των λόγων που οδήγησαν την Παράταξη εκτός Βουλής και επισημάνθηκε, ότι το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό και δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και τους στόχους που είχαν τεθεί.

Με ανάληψη συλλογικής ευθύνης αποφασίστηκε όπως η συζήτηση συνεχιστεί σε επαρχιακό επίπεδο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους, σε στελέχη, μέλη και φίλους της παράταξης να τοποθετηθούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους και τις πρώτες ημέρες Ιουλίου σε διευρυμένη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη θα γίνει συνολικός και τελικός απολογισμό του εκλογικού αποτελέσματος και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα της Παράταξης.

