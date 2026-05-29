Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑποφάσισε η ΔΗΠΑ: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στα πολιτικά δρώμενα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποφάσισε η ΔΗΠΑ: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στα πολιτικά δρώμενα

 29.05.2026 - 19:22
Αποφάσισε η ΔΗΠΑ: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στα πολιτικά δρώμενα

H Δημοκρατική Παράταξη θα συνεχίσει να έχει και ρόλο και λόγο στα πολιτικά δρώμενα της Κύπρου, ανεξαρτήτως του εκλογικού αποτελέσματος αποφάσισε την Παρασκευή το Πολιτικό Γραφείου της Παράταξης αφού έγινε μια πρώτη ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος της 24ης Μαΐου. Τα επόμενα βήματα της Παράταξης θα καθοριστούν σε διευρυμένη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη αρχές Ιουλίου.

Περαιτέρω σε δελτίο Τύπου αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου εξέφρασαν με αυτοκριτική προσέγγιση τις απόψεις και τις εκτιμήσεις τους, ενώ έγινε μια αρχική καταγραφή των λόγων που οδήγησαν την Παράταξη εκτός Βουλής και  επισημάνθηκε, ότι το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό και δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και τους στόχους που είχαν τεθεί.

Με ανάληψη συλλογικής ευθύνης αποφασίστηκε όπως η συζήτηση συνεχιστεί σε επαρχιακό επίπεδο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους, σε στελέχη, μέλη και φίλους της παράταξης να τοποθετηθούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους και τις πρώτες ημέρες Ιουλίου σε διευρυμένη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη θα γίνει συνολικός και τελικός απολογισμό του εκλογικού αποτελέσματος και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα της Παράταξης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισόδια και φωτιά έξω από το ΓΣΠ πριν από την έναρξη του τελικού κυπέλλου (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές
Τραγική είδηση: Πρώην παίκτης της Ομόνοιας «έσβησε» στα 43 του...
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Τι συνέβη
Προγραμματίζετε το επόμενό σας ταξίδι; Αυτή η αεροπορική προσφέρει έκπτωση έως 50% σε όλες τις πτήσεις
VIDEO: «Άναψε φωτιές» η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων - Πήγαν με γαϊδουράκι στο Προεδρικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΤΕΛΙΚΟΣ - Δεν θα το έχαναν Χριστοδουλίδης και Αναστασιάδης: Πρώην και νυν ΠτΔ μαζί στο ΓΣΠ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

 29.05.2026 - 19:09
Επόμενο άρθρο

Τραγική είδηση: Πρώην παίκτης της Ομόνοιας «έσβησε» στα 43 του...

 29.05.2026 - 19:25
Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

  •  29.05.2026 - 15:20
Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

  •  29.05.2026 - 17:12
VIDEO: Παρασκήνιο και αιχμές για τον αφθώδη πυρετό: Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για Υπουργό και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

VIDEO: Παρασκήνιο και αιχμές για τον αφθώδη πυρετό: Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για Υπουργό και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

  •  29.05.2026 - 14:15
Αποφάσισε η ΔΗΠΑ: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στα πολιτικά δρώμενα

Αποφάσισε η ΔΗΠΑ: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στα πολιτικά δρώμενα

  •  29.05.2026 - 19:22
ΤΕΛΙΚΟΣ - Δεν θα το έχαναν Χριστοδουλίδης και Αναστασιάδης: Πρώην και νυν ΠτΔ μαζί στο ΓΣΠ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΛΙΚΟΣ - Δεν θα το έχαναν Χριστοδουλίδης και Αναστασιάδης: Πρώην και νυν ΠτΔ μαζί στο ΓΣΠ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

  •  29.05.2026 - 19:09
Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές

Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές

  •  29.05.2026 - 16:12
CY-Alert - Προσοχή: Θα χτυπήσουν κινητά σε όλη την Κύπρο — Τι συμβαίνει από τις 2 Ιουνίου

CY-Alert - Προσοχή: Θα χτυπήσουν κινητά σε όλη την Κύπρο — Τι συμβαίνει από τις 2 Ιουνίου

  •  29.05.2026 - 12:25
Κατεχόμενα: Απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και επιμένουν σε «δύο κράτη»

Κατεχόμενα: Απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και επιμένουν σε «δύο κράτη»

  •  29.05.2026 - 14:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα