ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΒαρύ πρόστιμο: «Τσάκωσαν» Ε/κ την στιγμή που γέμιζε όχημα με καύσιμα από τα κατεχόμενα - Δείτε φωτογραφίες
Βαρύ πρόστιμο: «Τσάκωσαν» Ε/κ την στιγμή που γέμιζε όχημα με καύσιμα από τα κατεχόμενα - Δείτε φωτογραφίες

 29.05.2026 - 20:15
Κατάσχεση πετρελαίου κίνησης με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές και σύλληψη οδηγού για μετάγγιση του σε άλλα οχήματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 28/5/2026, λειτουργοί σε συνεργασία με μέλη του ΟΠΕ Λευκωσίας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση σε συγκεκριμένο υποστατικό μεταφορικής εταιρείας. Εκεί εντόπισαν τον Ελληνοκύπριο οδηγό μεταφορικού οχήματος, τύπου μικρού λεωφορείου (mini bus), με το οποίο προηγουμένως διακινήθηκε από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μεταφέρει πετρέλαιο κίνησης που προμηθεύτηκε από τις κατεχόμενες περιοχές, από το ντεπόζιτο του λεωφορείου προς άλλα οχήματα της μεταφορικής εταιρείας, με την χρήση ηλεκτρονικής αντλίας μετάγγισης, κατά παράβαση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.
 
Ο εμπλεκόμενος οδηγός και ιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρείας συνελήφθηκε για αυτόφορα αδικήματα, ενώ οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων προχώρησαν στην κατάσχεση των καυσίμων και του ύποπτου οχήματος της παράνομης μεταφοράς. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού ύψους €18,000 ευρώ. Τα κατασχεθέντα καύσιμα θα παραδοθούν σε αδειοδοτημένη εταιρεία για την ανακύκλωση ή καταστροφή τους.
 

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

Ρευστό το σκηνικό: Μάχη συμμαχιών για την Προεδρία της Βουλής - Ποιες πόρτες κλείνουν κόμματα

Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

Αποφάσισε η ΔΗΠΑ: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στα πολιτικά δρώμενα

ΤΕΛΙΚΟΣ - Δεν θα το έχαναν Χριστοδουλίδης και Αναστασιάδης: Πρώην και νυν ΠτΔ μαζί στο ΓΣΠ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές

Κατεχόμενα: Απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και επιμένουν σε «δύο κράτη»

Τραγική είδηση: Πρώην παίκτης της Ομόνοιας «έσβησε» στα 43 του...

