Στο Situation Room αυτή την ώρα αποφασίζει ο Τραμπ με τους συμβούλους του για το Ιράν

ΑρχικήΔιεθνή
 29.05.2026 - 20:57
Στον Λευκό Οίκο με στενούς συνεργάτες και μάλιστα στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων συνεδριάζει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν, στην οποία οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε ένα κοινό πλαίσιο.

Για την ώρα ούτε η ηγεσία στην Ουάσινγκτον ούτε αυτή στην Τεχεράμνη έχουν δώσει το πράσινο φως, με το Ιράν μάλιστα να αδειάζει τον Τραμπ σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του μνημονίου κατανόησης.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του είχε περιγράψει το πλαίσιο των απαιτήσεων απέναντι στο Ιράν: ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, χωρίς νάρκες και «διόδια για την Τεχεράνη, αλλά και παράδοση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου για να καταστραφεί υπό την επίβλεψη της IAEA.

Το Ιράν, από την πλευρά του, απάντησε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι στο μνημόνιο, ενώ ζητά την άμεση αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 12 δισ. δολαρίων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

Ρευστό το σκηνικό: Μάχη συμμαχιών για την Προεδρία της Βουλής - Ποιες πόρτες κλείνουν κόμματα

Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

Αποφάσισε η ΔΗΠΑ: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στα πολιτικά δρώμενα

ΤΕΛΙΚΟΣ - Δεν θα το έχαναν Χριστοδουλίδης και Αναστασιάδης: Πρώην και νυν ΠτΔ μαζί στο ΓΣΠ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές

Κατεχόμενα: Απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και επιμένουν σε «δύο κράτη»

Τραγική είδηση: Πρώην παίκτης της Ομόνοιας «έσβησε» στα 43 του...

