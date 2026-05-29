Ρευστό το σκηνικό: Μάχη συμμαχιών για την Προεδρία της Βουλής - Ποιες πόρτες κλείνουν κόμματα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, αυτό που καίει περισσότερο τα κόμματα είναι ότι θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας και συμμαχίες από τον πρώτο γύρο, αφού αν κάθε σχηματισμός κατέλθει με τον δικό του υποψήφιο, τότε στη δεύτερη ψηφοφορία θα προκριθούν τα δύο μεγάλα κόμματα και τα υπόλοιπα θα αναγκαστούν να στηρίξουν ένα εκ των δύο.

Μετά τους Νικόλα Παπαδόπουλο και Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο Στέφανος Στεφάνου είδε τον Φειδία Παναγιώτου. Οι δύο δεν κατέληξαν σε συγκεκριμένη απόφαση. Γρίφο αποτελεί το εάν οι τέσσερις του κόμματος του θα συνταχθούν με τον ίδιο υποψήφιο ή αν θα κινηθούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι πληροφορίες για παράδειγμα θέλουν τον Δημήτρη Σούγλη να φλερτάρει με την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου.



Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ εξακολουθεί να βάζει το όνομά του στο τραπέζι, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την απόσυρση υπέρ του Νικόλα Παπαδόπουλου. Την Τρίτη το κόμμα θα ανακοινώσει τις τελικές του αποφάσεις.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ζήτησε τη στήριξη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου από το ΑΚΕΛ, με τον Στέφανο Στεφάνου σχεδόν να το αποκλείει, αφού η συμπόρευση της με το ΑΛΜΑ εξακολουθεί να αφήνει πικρή γεύση.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-Πρόεδρος ΑΛΜΑ

«Θα πρέπει να έχουμε συναντήσεις με όλους εκτός από εκείνους όπως η Αννίτα Δημητρίου επειδή λέει όχι, τελεία. Τι νόημα έχει να τη δούμε. Το ΔΗΚΟ είναι το μόνο κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση, εμείς είμαστε αντιπολίτευση»

Στο ΔΗΚΟ ο Νικόλας Παπαδόπουλος επεξεργάζεται το δικό του δίλημμα, αφού είτε θα χτίσει τις απαραίτητες συμμαχίες για να εκλεγεί ο ίδιος με τις ευλογίες ΑΚΕΛ ή και ΕΛΑΜ, είτε θα ταχθεί στο πλευρό της Αννίτας Δημητρίου στρώνοντας με αυτό τον τρόπο και το χαλί για μελλοντικές συνεργασίες.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ-Βουλευτής ΔΗΚΟ

«Όλες οι πόρτες είναι ανοικτές και με το ΕΛΑΜ. Δεν είμαστε δογματικοί όμως είμαστε ειλικρινείς»

Το ΕΛΑΜ πάντως φλερτάρει με το ΔΗΚΟ. Παραμένει την ίδια ώρα ενοχλημένο από την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ αφού όπως λένε το 2021 δεν εργάστηκε για να δοθεί στο κόμμα καμία Επιτροπή στη βουλή αλλά μια υποεπιτροπή για το μεταναστευτικό με περιορισμένη ατζέντα.

ΕΛΑΜ

«Βάσει αυτών των δεδομένων εμείς πήραμε την απόφαση ότι δε θα στηρίξουμε την Αννίτα Δημητρίου. Θα κατέλθουμε με τον κ. Χρίστου»

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ προχωρεί ψάχνοντας συμμαχίες για εκλογή της. Στην Πινδάρου επικρατεί η άποψη ότι η οποία συνεργασία δεν πρέπει να είναι ευκαιριακή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ-Αντιπρόεδρος ΔΗΣΥ

Η εκλογή του Προέδρου της Βουλής είναι ένα πεδίο συνεργασιών με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές. Για παράδειγμα, αν ο ΔΗΣΥ το 2021 ψήφιζε Νικόλα Παπαδόπουλο για Πρόεδρο της Βουλής, σήμερα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά για την Προεδρία της Δημοκρατίας.



Πάντως, η συνεργασία με το ΔΗΚΟ για επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου είναι για το κόμμα το ιδανικό σενάριο. Ο Γιάννης Καρούσος ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ για το 2028 θα είναι μέλος του κόμματος.

Δείτε το ρεπορτάζ: