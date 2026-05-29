ΑρχικήΕλλάδαΘλίψη: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Έλληνας Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, μετά από μάχη με τον καρκίνο
Θλίψη: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Έλληνας Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, μετά από μάχη με τον καρκίνο

 29.05.2026 - 21:27
Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, μετά από μάχη με τον καρκίνο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς «έσβησε» στο Ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, δίνοντας άνιση μάχη με την αρρώστια. 

Την θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο γιος του Χρήστος. 

«Καλό ταξίδι στο ΦΩΣ Πατέρα μου.. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωας μου. Τώρα θα ξεκουραστείς...... Σε αγαπώ πολύ...»

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ρευστό το σκηνικό: Μάχη συμμαχιών για την Προεδρία της Βουλής - Ποιες πόρτες κλείνουν κόμματα

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

  •  29.05.2026 - 15:20
Ρευστό το σκηνικό: Μάχη συμμαχιών για την Προεδρία της Βουλής - Ποιες πόρτες κλείνουν κόμματα

Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

  •  29.05.2026 - 17:12
Αποφάσισε η ΔΗΠΑ: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στα πολιτικά δρώμενα

ΤΕΛΙΚΟΣ - Δεν θα το έχαναν Χριστοδουλίδης και Αναστασιάδης: Πρώην και νυν ΠτΔ μαζί στο ΓΣΠ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

  •  29.05.2026 - 19:09
Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές

Κατεχόμενα: Απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και επιμένουν σε «δύο κράτη»

  •  29.05.2026 - 14:37
Τραγική είδηση: Πρώην παίκτης της Ομόνοιας «έσβησε» στα 43 του...

