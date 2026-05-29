Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ: Η Κύπρος εκτιμά βαθύτατα τον ρόλο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων
Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ: Η Κύπρος εκτιμά βαθύτατα τον ρόλο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων

 29.05.2026 - 22:04
Η Κύπρος τίμησε την Ημέρα των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν υπό τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στον ΟΗΕ ανέφερε ότι, με την ευκαιρία της ημέρας, η Κύπρος «τιμά τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν υπό τη σημαία του ΟΗΕ» και αποτίει φόρο τιμής «σε όσους έκαναν την ύψιστη θυσία».

Υπογράμμισε ότι η Κύπρος φιλοξενεί την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών UNFICYP που βασίζεται στο Ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1964.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου σημείωσε ακόμη ότι η Κύπρος «εκτιμά βαθύτατα τον ρόλο» των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ «στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Θλίψη: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Έλληνας Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, μετά από μάχη με τον καρκίνο

Δεν κατέληξε σε απόφαση ο Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν - Παραμένουν ανοιχτά ζητήματα

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

