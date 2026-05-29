Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ: Η Κύπρος εκτιμά βαθύτατα τον ρόλο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στον ΟΗΕ ανέφερε ότι, με την ευκαιρία της ημέρας, η Κύπρος «τιμά τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν υπό τη σημαία του ΟΗΕ» και αποτίει φόρο τιμής «σε όσους έκαναν την ύψιστη θυσία».

Υπογράμμισε ότι η Κύπρος φιλοξενεί την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών UNFICYP που βασίζεται στο Ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1964.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου σημείωσε ακόμη ότι η Κύπρος «εκτιμά βαθύτατα τον ρόλο» των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ «στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ