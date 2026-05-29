ΑρχικήΔιεθνή
Δεν κατέληξε σε απόφαση ο Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν - Παραμένουν ανοιχτά ζητήματα

 29.05.2026 - 22:22
Δεν κατέληξε σε απόφαση ο Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν - Παραμένουν ανοιχτά ζητήματα

Στον Λευκό Οίκο με στενούς συνεργάτες και μάλιστα στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων συνεδρίασε το απόγευμα της Παρασκευής ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν, στην οποία οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε ένα κοινό πλαίσιο.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε περίπου στις 21:30 (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να καταλήξει σε απόφαση.

Κατά πληροφορίες από ανώτερο αξιωματούχο με γνώση του ζητήματος, που μίλησε ανώνυμα, η σύσκεψη του Τραμπ στην Αίθουσα Επιχειρήσεων διήρκεσε περίπου δύο ώρες, αλλά ο πρόεδρος δεν κατέληξε σε απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε νέα συμφωνία με το Ιράν.

Η αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, αλλά εξακολουθούν να συζητούνται ορισμένα θέματα, μεταξύ των οποίων και το ξεπάγωμα κεφαλαίων για τους Ιρανούς, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Έτσι, ούτε η ηγεσία στην Ουάσινγκτον ούτε αυτή στην Τεχεράνη έχουν δώσει το πράσινο φως, με το Ιράν μάλιστα να «αδειάζει» νωρίτερα τον Τραμπ σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του μνημονίου κατανόησης.

Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του είχε περιγράψει το πλαίσιο των απαιτήσεων απέναντι στο Ιράν: ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, χωρίς νάρκες και «διόδια για την Τεχεράνη, αλλά και παράδοση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου για να καταστραφεί υπό την επίβλεψη της IAEA.

Το Ιράν, από την πλευρά του, απάντησε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι στο μνημόνιο, ενώ ζητά την άμεση αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 12 δισ. δολαρίων.

Τι ανέφερε η ανάρτηση του Τραμπ

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι ουσιαστικά ένας κατάλογος με τα αιτήματα της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη, με τα Στενά του Ορμούζ και το εμπλουτισμένο ουράνιο να είναι τα πιο σημαντικά για τον Αμερικανό πρόεδρο.

- Τα Στενά πρέπει να ανοίξουν για όλους χωρίς διόδια και να καθαρίσουν από τις ιρανικές νάρκες για να διεξάγεται με ασφάλεια η ναυσιπλοΐα. Πολλές έχουν ήδη καταστραφεί από τις ΗΠΑ, «δεν απομένουν πολλές» εκτιμά ο Τραμπ. Παράλληλα, τα εγκλωβισμένα πλοία στον Περσικό Πόλεμο θα φύγουν για τους προορισμούς τους.

- Το Ιράν -αυτό το λέει ο Τραμπ ευθύς εξαρχής- δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

- Οι ΗΠΑ θα ανασύρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν που, πάντα κατά τον Τραμπ είναι θαμμένο μέσα στις υπόγειες εγκαταστάσεις που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ πέρυσι το καλοκαίρι. Μόνο οι ΗΠΑ και... η Κίνα (μια μάλλον περίεργη αναφορά του Τραμπ) έχουν τη μηχανολογική δυνατότητα να το ανασύρουν, ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό το υλικό θα καταστραφεί με την επίβλεψη της ΙΑΕΑ.

- Τέλος, ο Τραμπ μάλλον βάζει στην  άκρη το ζήτημα του ξεπαγώματος των ιρανικών κεφαλαίων και επισημαίνει ότι άλλα μικρότερα ζητήματα έχουν συμφωνηθεί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ: Η Κύπρος εκτιμά βαθύτατα τον ρόλο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων

 29.05.2026 - 22:04
Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

