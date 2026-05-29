Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜην σας ξεγελάει η ζέστη: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός το τριήμερο του Κατακλυσμού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μην σας ξεγελάει η ζέστη: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός το τριήμερο του Κατακλυσμού

 29.05.2026 - 22:57
Μην σας ξεγελάει η ζέστη: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός το τριήμερο του Κατακλυσμού

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά στα δυτικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά βόρειοι, ασθενείς, 3 μποφόρ, και τοπικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο αργότερα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί αρχικά ασθενείς, 3 μποφόρ, και αργότερα ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές δυτικά και νοτίως του Τροόδους αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

τΗ θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή και τη Δευτέρα, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Τρίτη αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισόδια και φωτιά έξω από το ΓΣΠ πριν από την έναρξη του τελικού κυπέλλου (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές
Τραγική είδηση: Πρώην παίκτης της Ομόνοιας «έσβησε» στα 43 του...
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Τι συνέβη
Προγραμματίζετε το επόμενό σας ταξίδι; Αυτή η αεροπορική προσφέρει έκπτωση έως 50% σε όλες τις πτήσεις
VIDEO: «Άναψε φωτιές» η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων - Πήγαν με γαϊδουράκι στο Προεδρικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεν κατέληξε σε απόφαση ο Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν - Παραμένουν ανοιχτά ζητήματα

 29.05.2026 - 22:22
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Το βραβείο του MVP στον τρομερό Ζάζα και η ΑΠΟΝΟΜΗ του τροπαίου στην Κυπελλούχο Πάφο!

 29.05.2026 - 23:14
Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Επί της ουσίας του Κυπριακού θα είναι οι επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, όπου φτάνει σε 8 ημέρες. Προς το παρόν είναι γνωστό ότι η Μαρία Άγκελα Ολγκίν θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστό κατά πόσο θα υπάρξει τριμερής συνάντηση, όπως στο τελευταίο της ταξίδι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

Ολγκίν στην Κύπρο σε 8 ημέρες: Οι επαφές που ίσως κρίνουν τις επόμενες εξελίξεις

  •  29.05.2026 - 15:20
Ρευστό το σκηνικό: Μάχη συμμαχιών για την Προεδρία της Βουλής - Ποιες πόρτες κλείνουν κόμματα

Ρευστό το σκηνικό: Μάχη συμμαχιών για την Προεδρία της Βουλής - Ποιες πόρτες κλείνουν κόμματα

  •  29.05.2026 - 21:14
Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

Αφθώδης πυρετός: Έληξε η διαμαρτυρία – Την Τρίτη η συνάντηση με τον ΠτΔ και οι τελικές αποφάσεις

  •  29.05.2026 - 17:12
Αποφάσισε η ΔΗΠΑ: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στα πολιτικά δρώμενα

Αποφάσισε η ΔΗΠΑ: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στα πολιτικά δρώμενα

  •  29.05.2026 - 19:22
ΤΕΛΙΚΟΣ - Δεν θα το έχαναν Χριστοδουλίδης και Αναστασιάδης: Πρώην και νυν ΠτΔ μαζί στο ΓΣΠ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΛΙΚΟΣ - Δεν θα το έχαναν Χριστοδουλίδης και Αναστασιάδης: Πρώην και νυν ΠτΔ μαζί στο ΓΣΠ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

  •  29.05.2026 - 19:09
Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές

Απαγορεύτηκε τελευταία στιγμή ο «Γύρος του Θανάτου» στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές

  •  29.05.2026 - 16:12
Κατεχόμενα: Απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και επιμένουν σε «δύο κράτη»

Κατεχόμενα: Απορρίπτουν τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και επιμένουν σε «δύο κράτη»

  •  29.05.2026 - 14:37
Τραγική είδηση: Πρώην παίκτης της Ομόνοιας «έσβησε» στα 43 του...

Τραγική είδηση: Πρώην παίκτης της Ομόνοιας «έσβησε» στα 43 του...

  •  29.05.2026 - 19:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα