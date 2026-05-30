Απόδραση για τον Κατακλυσμό χωρίς ταλαιπωρία: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα δωρεάν Park & Ride και τα «μπλόκα» της Αστυνομίας

Ξεκινά επίσημα σήμερα το μεγάλο τριήμερο του Κατακλυσμού, με χιλιάδες πολίτες να ετοιμάζουν βαλίτσες για τις παραλιακές πόλεις του νησιού.

Η κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων αναμένεται να προκαλέσει το αδιαχώρητο στους παραλιακούς δρόμους, με τις δημοτικές αρχές και την Αστυνομία να βρίσκονται επί ποδός για την αποφυγή του κυκλοφοριακού χάους. Αν σχεδιάζετε να κινηθείτε προς τη Λάρνακα ή τη Λεμεσό, υπάρχουν σημαντικές αλλαγές που πρέπει να γνωρίζετε από τώρα, ώστε να γλυτώσετε την ταλαιπωρία και το ψάξιμο για μια θέση στάθμευσης.

Ξεχάστε το αυτοκίνητο – Δωρεάν «Park & Ride» για τις Φοινικούδες

Η Λάρνακα φέτος επιστρατεύει μια έξυπνη λύση για να ανακουφίσει το παραλιακό της μέτωπο, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εντελώς δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς. Σε συνεργασία με την Cyprus Public Transport, ο Δήμος Λάρνακας θέτει σε λειτουργία την Κυριακή 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου την υπηρεσία «Park & Ride». Οι οδηγοί θα μπορούν να σταθμεύουν τα οχήματα τους χωρίς καμία χρέωση στον μεγάλο χώρο στάθμευσης του ΓΣΖ.

Από εκεί, ειδικά λεωφορεία θα μεταφέρουν το κοινό απευθείας προς και από τον Κεντρικό Σταθμό Λεωφορείων Λάρνακας στην οδό Φίλιου Τσιγαρίδη, ο οποίος βρίσκεται σε αναπνοή από τις Φοινικούδες. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται και τις δύο ημέρες από τις έξι το απόγευμα έως και τις δώδεκα και μισή μετά τα μεσάνυχτα, με συχνότητα ανά τριάντα λεπτά. Η δημοτική αρχή προτρέπει θερμά το κοινό να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για μια άνετη πρόσβαση στις εκδηλώσεις, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του συνωστισμού στο κέντρο της πόλης.

Λεμεσός: Κλειστός ο ανατολικός χώρος στάθμευσης στον Μόλο

Στη Λεμεσό, το σκηνικό των εκδηλώσεων στήνεται στον Ανατολικό Χώρο Στάθμευσης του Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου Πάρκου στο Μόλο, όπου η Γιορτή του Κατακλυσμού θα διαρκέσει από σήμερα Σάββατο μέχρι και τη Δευτέρα. Λόγω των εκδηλώσεων, ο συγκεκριμένος χώρος στάθμευσης παραμένει ήδη κλειστός και θα παραδώσει ξανά τις θέσεις του στο κοινό την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά την κατανόηση των πολιτών και καλεί τόσο τους καθημερινούς χρήστες όσο και τους χιλιάδες επισκέπτες της γιορτής να στραφούν στους υπόλοιπους χώρους στάθμευσης κατά μήκος της παραλιακής οδού, καθώς και στον χώρο στάθμευσης του ΓΣΟ, ώστε να αποφευχθεί το κομφούζιο στις μετακινήσεις τους.

Αστυνομία: Δρακόντεια μέτρα και εντατικοί έλεγχοι στο οδικό δίκτυο

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία Κύπρου αναπτύσσει μια τεράστια επιχείρηση στους δρόμους με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων. Από σήμερα το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, η παρουσία των μελών της Αστυνομίας, και ιδιαίτερα των Τμημάτων Τροχαίας, θα είναι εντονότατη στους αυτοκινητόδρομους, στο υπεραστικό δίκτυο και στις κύριες οδικές αρτηρίες που οδηγούν στα παράλια.

Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και «στο στόχαστρο» των αρχών θα βρεθούν οι παραβάσεις που αποδεδειγμένα προκαλούν σοβαρά και θανατηφόρα δυστυχήματα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υπερβολική ταχύτητα, καθώς και στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή έκκληση προς όλους τους οδηγούς να οπλιστούν με υπομονή, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τιμόνι, να τηρούν πιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται απόλυτα με τα σήματα τροχαίας και τις υποδείξεις των αστυνομικών που θα βρίσκονται επί καθήκοντος. Η διασκέδαση του τριημέρου απαιτεί υπευθυνότητα, ώστε όλοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Πλημμυρίζει με μουσική και παράδοση η Κύπρος - Οδηγός για το μεγάλο τριήμερο του Κατακλυσμού

Ως μία ουσιαστική εξέλιξη με σαφή πολιτική και οικονομική σημασία για τη χώρα μας χαρακτήρισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την επιβεβαίωση της Πιστοληπτικής Ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Διατήρηση της Προοπτικής της, από το Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης «Moody’s».

