Τραμπ: «Εξαιρετική» η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με τον προσωπικό του γιατρό - Πόσα κιλά πήρε μέσα σε ένα χρόνο

Η σχετική έκθεση, η οποία δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, υπογράφεται από τον Δρ. Σον Μπαρμαμπέλα και αφορά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Τραμπ την Τρίτη στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο 79χρονος πρόεδρος πέρασε από εκτεταμένο ιατρικό έλεγχο, ο οποίος περιλάμβανε αξονική τομογραφία, εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις της καρδιάς, καθώς και προληπτικού χαρακτήρα ελέγχους για διάφορες μορφές καρκίνου. Στη διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 22 γιατροί από διαφορετικές ειδικότητες.

Οι γιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τόσο η σωματική όσο και η γνωστική λειτουργία του προέδρου παραμένουν σε εξαιρετικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι διαθέτει την απαιτούμενη φυσική και πνευματική κατάσταση για την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων ότι όλα εξελίχθηκαν «τέλεια», εκφράζοντας ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το βάρος του προέδρου ανέρχεται πλέον στα 108 κιλά, καταγράφοντας αύξηση περίπου έξι κιλών σε σχέση με την προηγούμενη επίσημη ιατρική αξιολόγηση που είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2025. Για τον λόγο αυτό, οι θεράποντες ιατροί του συνέστησαν συγκεκριμένες αλλαγές που αφορούν τη διατροφή, την άσκηση και τη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Παρά τις συστάσεις αυτές, το ιατρικό επιτελείο υπογραμμίζει ότι η συνολική εικόνα της υγείας του Αμερικανού προέδρου παραμένει ιδιαίτερα θετική, χαρακτηρίζοντας τη γνωστική και σωματική του απόδοση ως «εξαιρετική».