Πλημμυρίζει με μουσική και παράδοση η Κύπρος - Οδηγός για το μεγάλο τριήμερο του Κατακλυσμού

Η μεγαλύτερη παραδοσιακή γιορτή του τόπου, ο Κατακλυσμός 2026, επέστρεψε δυναμικά στις παραλιακές πόλεις του νησιού, υποσχόμενη μοναδικές στιγμές διασκέδασης, πολιτισμού και αυθεντικής κυπριακής φιλοξενίας δίπλα στο κύμα.

Από τη Λάρνακα και τον Πρωταρά μέχρι τη Λεμεσό και την Πάφο, οι δήμοι έχουν ετοιμάσει ένα πλούσιο μενού εκδηλώσεων με μεγάλες συναυλίες, παραδοσιακά τσιαττιστά, θαλάσσια αθλήματα και εκπλήξεις που θα καθηλώσουν μικρούς και μεγάλους.

Αν αναρωτιέστε πού θα χτυπά η καρδιά της διασκέδασης αυτό το τριήμερο, συγκεντρώσαμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.

Λάρνακα: Η «βασίλισσα» του Κατακλυσμού με έξι ημέρες γιορτής

Η πόλη που έχει ταυτίσει το όνομα της με τη γιορτή του Κατακλυσμού είναι πανέτοιμη για ένα εξαήμερο πολιτιστικό υπερθέαμα που ξεκίνησε χθες Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Με μια ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα, ο Δήμος Λάρνακας στήνει μια τεράστια γιορτή με τέσσερις διαφορετικές εξέδρες: την Κεντρική Εξέδρα στις Φοινικούδες, την Πλατεία Ευρώπης, την Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου και την εσωτερική εξέδρα του Κάστρου.

Στο καλλιτεχνικό κομμάτι, η σκηνή θα πάρει φωτιά με μεγάλα ονόματα από την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν τον Πάνο Κιάμο, την Κατερίνα Λιόλιου, την Ανδρομάχη, την Ευρυδίκη, τον Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο, τον Κώστα Χατζηχριστοδούλου και τη Δέσποινα Ολυμπίου. Παράλληλα, οι παραδοσιακοί διαγωνισμοί κυπριακής ποίησης, ερωτικών τραγουδιών, τσιαττιστών, χορού και αυλού θα έχουν την τιμητική τους, ενώ στην εξέδρα του Μεσαιωνικού Κάστρου θα φιλοξενείται μέχρι και τη Δευτέρα το καθιερωμένο Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών.

Για όσους αγαπούν την παράδοση, η Πλατεία Κίμωνος φιλοξενεί ειδικά περίπτερα με τεχνίτες που παρουσιάζουν ζωντανά παραδοσιακά κυπριακά επαγγέλματα. Οι λάτρεις των σπορ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν Beach Volley και αγώνες σκαφών ανοικτής θαλάσσης στις Φοινικούδες, καθώς και αγώνες ιστιοπλοΐας και κανόε καγιάκ στο κολυμβητήριο του Ναυτικού Ομίλου, ενώ το ξενοδοχείο Golden Bay φιλοξενεί το Σκακιστικό Τουρνουά Blitz.

Πρωταράς: Παράδοση στο Fig Tree Bay και ένα εντυπωσιακό drone show

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμμοχώστου, μεταφέρει τον παλμό του Κατακλυσμού Αμμοχώστου στον κοσμοπολίτικο Πρωταρά, με επίκεντρο την πλατεία εκδηλώσεων στην παραλία Fig Tree Bay και με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Απόψε, Σάββατο 30 Μαΐου, στις 20:00, η παράδοση έχει τον πρώτο λόγο με μια μεγάλη Παραδοσιακή Συναυλία. Στη σκηνή θα βρεθούν το Μουσικό Σχήμα του Μιχάλη Χατζημιχαήλ, η Άντρη Καραντώνη, ο Δημήτρης Μεσημέρης και η Δήμητρα Χατζημιχαήλ, ενώ το Χορευτικό Εργαστήρι του Δημοτικού Διαμερίσματος Φρενάρους θα παρουσιάσει κυπριακούς χορούς. Η βραδιά θα περιλαμβάνει επίσης παρουσίαση λαϊκών ποιητών.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται την Κυριακή 31 Μαΐου στις 20:30, με τη μεγάλη συναυλία του δημοφιλούς Έλληνα καλλιτέχνη Θοδωρή Φέρρη. Η βραδιά αναμένεται φαντασμαγορική, καθώς κατά τη διάρκεια της συναυλίας ο ουρανός του Πρωταρά θα φωτιστεί από ένα εντυπωσιακό Drone Show, προσφέροντας μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία στους χιλιάδες επισκέπτες.

Λεμεσός: Μουσικές της μεγάλης οθόνης, κρουαζιέρες και Κώστας Μακεδόνας

Στον Μόλο Λεμεσού, η γιορτή του Κατακλυσμού ξεδιπλώνεται από σήμερα Σάββατο έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, στον ανατολικό χώρο στάθμευσης του Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσια Πάρκου, όπου θα λειτουργεί και η μεγάλη εμποροπανήγυρη με παραδοσιακά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά από το πρωί με το 12ωρο Rowathon Challenge από τον Ναυτικό Όμιλο Κωπηλασίας Λεμεσού δίπλα από το Café Nero, όπου οι αθλητές κωπηλατούν σε εργόμετρα σε μορφή σκυταλοδρομίας, ενώ το κοινό μπορεί επίσης να δοκιμάσει το άθλημα. Το βράδυ του Σαββάτου, η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού θα παιανίσει στην αποβάθρα «Καρολίνα Πελενδρίτου» στις 19:00, ενώ στις 20:00 το Θεατράκι Ηρώων θα φιλοξενήσει την παιδική παράσταση θεάτρου σκιών «Ταξίδι στη Μεσόγειο». Την ίδια ώρα, στην αποβάθρα «Παύλος Κοντίδης», ο Όμιλος «Διόνυσος» θα παρουσιάσει την παράσταση «Κυπρίων Υφάνσεις», για να δώσει τη σκυτάλη στις 21:00 σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελλάριο με τους Σάββα Λαγού, Κατερίνα Παράσχου, Λίζα Θεοφάνους και Πάρη Παράσχο.

Την Κυριακή 31 Μαΐου, οι μικροί επισκέπτες μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά με μπογιές από το Εργαστήρι Τέχνης του Δήμου (18:00-20:00) και να δουν τον Καραγκιόζη του Πάφιου. Στις 20:00 ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού θα παρουσιάσει χορούς από την Κύπρο και τα Δωδεκάνησα, ενώ στις 21:00 ακολουθεί το μεγάλο αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα με τους Γιάννη Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη και Βίκυ Καρατζόγλου.

Η Δευτέρα 1η Ιουνίου περιλαμβάνει νέες παιδικές δραστηριότητες, θέατρο σκιών και ένα κρητικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από τον Όμιλο «Ζήδρος» και το σχήμα «Κρηταίοι». Η αυλαία πέφτει με τη μεγάλη συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στις 21:00, ο οποίος μαζί με τη Λίζα Θεοφάνους θα ερμηνεύσει προσωπικές επιτυχίες και μεγάλα ελληνικά τραγούδια.

Για όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του «παλιού πάμπορου», την Κυριακή και τη Δευτέρα θα πραγματοποιούνται καθημερινά τρεις θαλάσσιες κρουαζιέρες στα ανοιχτά της Λεμεσού (στις 18:00, 19:00 και 20:00) με εισιτήριο 6 ευρώ για τους ενήλικες και 4 ευρώ για τα παιδιά.

Οδηγία προς Οδηγούς: Λόγω των εκδηλώσεων, ο Ανατολικός Χώρος Στάθμευσης του Μόλου θα παραμείνει κλειστός μέχρι την Τρίτη 2 Ιουνίου. Ο Δήμος Λεμεσού καλεί τους οδηγούς να χρησιμοποιούν τους υπόλοιπους χώρους στάθμευσης της παραλιακής οδού και του ΓΣΟ.

Πάφος: Τετραήμερο στο κάστρο και «καλοκαιρινές πολιτιστικές διαδρομές»

Η Πάφος μπαίνει στον χορό του Κατακλυσμού με ένα πλούσιο τετραήμερο εκδηλώσεων που συνδυάζει τη γιορτή στο παραλιακό μέτωπο της Κάτω Πάφου με την έναρξη του καλοκαιρινού προγράμματος «Πολιτιστικές Διαδρομές στην Πόλη». Όλες οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο.

Απόψε, Σάββατο 30 Μαΐου, στις 20:30, η Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου θα πλημμυρίσει από αυθεντικούς ήχους στην παράσταση «Ένας αιώνας λαϊκό...» με τους Γιάννη Διονυσίου, Πέτρο Κουλουμή και Φρειδερίκη Τομπάζου.

Την Κυριακή 31 Μαΐου την ίδια ώρα (20:30), η σκηνή του Κάστρου ανήκει στη Ρένα Μόρφη, η οποία υπόσχεται μια ξεσηκωτική συναυλία με τις γνωστές της διασκευές και τη μοναδική της ενέργεια.

Η Δευτέρα 1η Ιουνίου είναι αφιερωμένη στη θάλασσα και τον παλιό κινηματογράφο. Στις 17:00 θα διεξαχθούν τα παραδοσιακά θαλάσσια αγωνίσματα στα Δημοτικά Μπάνια Πάφου. Ακολούθως, στις 19:30 η δράση μεταφέρεται στο Κάστρο με ένα ζωντανό χορευτικό πρόγραμμα, ενώ στις 20:30 η γιορτή ολοκληρώνεται με τη μουσικοχορευτική παράσταση «Τραγουδώντας... παλιό ελληνικό κινηματογράφο».

Παράλληλα, ο Δήμος Πάφου εγκαινιάζει τις «Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Διαδρομές», βγάζοντας την τέχνη από τους κλειστούς χώρους και μεταμορφώνοντας πλατείες, πάρκα και γειτονιές της πόλης σε ζωντανά σημεία συνάντησης και δημιουργίας για όλη την οικογένεια καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.