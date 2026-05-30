Πιέσεις, αναταραχές και τραγωδίες - Τα γεγονότα που «σημάδεψαν» την εβδομάδα

Από τη μάχη για την προεδρία της Βουλής και τις πρώτες ζυμώσεις για το 2028, μέχρι τις δυναμικές κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων και την υπόθεση της πολυκατοικίας στη Λάρνακα, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο σκηνικό.

Η μάχη της Βουλής και οι πολιτικές ισορροπίες του 2028

Ο απόηχος των βουλευτικών εκλογών συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές δονήσεις, με τη μάχη για την προεδρία της Βουλής να εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τις μελλοντικές εξελίξεις. Πίσω από τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις υποψηφιότητες, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διεργασίες που παραπέμπουν ευθέως στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η απόφαση του ΔΗΣΥ να στηρίξει μέχρι τέλους την Αννίτα Δημητρίου θεωρείται στρατηγική επιλογή υψηλού ρίσκου αλλά και υψηλού πολιτικού συμβολισμού. Στην Πινδάρου εκτιμούν πως μια πιθανή εκλογή της στην προεδρία της Βουλής θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στο πολιτικό σκηνικό και θα δημιουργήσει δυναμική κυριαρχίας για τα επόμενα χρόνια.

Τα αριθμητικά δεδομένα, ωστόσο, δεν ευνοούν τον ΔΗΣΥ. Το ΕΛΑΜ έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου, ενώ ούτε το ΑΛΜΑ εμφανίζεται διατεθειμένο να ταυτιστεί πολιτικά με αυτή την επιλογή. Το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, αποκλείοντας τη στήριξη στον Νικόλα Παπαδόπουλο και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο ενός προσώπου κοινής αποδοχής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, άρχισε να συζητείται έντονα το όνομα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ως μια υποψηφιότητα που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες πολιτικές συγκλίσεις. Την ίδια ώρα, δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι για πρώτη φορά φαίνεται να δημιουργούνται προϋποθέσεις συνεννόησης ανάμεσα σε ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ σε συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά ζητήματα, κάτι που μέχρι πρόσφατα θα θεωρείτο πολιτικά αδιανόητο.

Παράλληλα, στο πολιτικό κάδρο επανέρχεται και το όνομα του Στέφανου Στεφάνου, καθώς οι συζητήσεις γύρω από ένα πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής εντείνονται. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η μάχη για την προεδρία της Βουλής δεν αφορά μόνο ένα θεσμικό αξίωμα, αλλά αποτελεί ουσιαστικά πρόβα εξουσίας για την επόμενη μέρα.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν και τις ρωγμές που φαίνεται να δημιουργούνται στον μέχρι πρότινος συμπαγή κεντροδεξιό άξονα που διαμορφώθηκε μετά την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Η σχέση Προεδρικού και ΔΗΚΟ δείχνει να περνά περίοδο έντονης πολιτικής ψυχρότητας, ενώ το ενδεχόμενο συνεργασιών ανάμεσα σε κόμματα που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν σε απέναντι στρατόπεδα, αλλάζει τα δεδομένα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι πολιτικές γέφυρες που χτίζονται σήμερα ενδέχεται να καθορίσουν τις εξελίξεις μέχρι το 2028.

Ένταση στους δρόμους με τους κτηνοτρόφους

Στο κοινωνικό πεδίο, η εβδομάδα σημαδεύτηκε από τη νέα δυναμική κινητοποίηση των κτηνοτρόφων για το θέμα του αφθώδους πυρετού και τις θανατώσεις ζώων σε μολυσμένες μονάδες.

Η διαμαρτυρία ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του ΓΣΠ, όπου συγκεντρώθηκαν κτηνοτρόφοι με φορτηγά οχήματα, με πρόθεση να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο. Ωστόσο, η Αστυνομία δεν επέτρεψε τη μετακίνηση των φορτηγών, επικαλούμενη κυκλοφοριακά προβλήματα, προκαλώντας ένταση και έντονες αντιδράσεις.

Το σκηνικό που εκτυλίχθηκε στο χώρο στάθμευσης του ΓΣΠ θύμιζε περισσότερο πεδίο αντιπαράθεσης παρά ειρηνική διαμαρτυρία. Οι κτηνοτρόφοι κατήγγειλαν ότι υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση με τις αρχές για τη συμμετοχή των φορτηγών, ενώ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου «Φωνή των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, εμφανίστηκε ιδιαίτερα οργισμένος, κάνοντας λόγο για αθέτηση συμφωνιών και αδικαιολόγητη στάση της Αστυνομίας.

Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις και αλλεπάλληλες ανατροπές, επήλθε τελικά συμφωνία ώστε τρία φορτηγά να μετακινηθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Λίγο μετά τη 1:40 το μεσημέρι, οι κτηνοτρόφοι έφτασαν μαζικά έξω από το Προεδρικό, συνεχίζοντας εκεί τη διαμαρτυρία τους.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε σειρά συναντήσεων για το ζήτημα, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη Τρίτη, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης και αναζήτησης λύσεων για τον κλάδο.

Η Αστυνομία, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι σέβεται το δικαίωμα των πολιτών στην ειρηνική διαμαρτυρία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι έχει και την ευθύνη της διασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η τραγωδία στη Λάρνακα και τα ερωτήματα για τις επικίνδυνες οικοδομές

Σοκ και έντονο προβληματισμό προκάλεσε και η τραγωδία στη Λάρνακα, όπου 46χρονος άνδρας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σε πολυκατοικία στην περιοχή του λιμανιού.

Ο άνδρας, αιτητής ασύλου του οποίου η αίτηση είχε απορριφθεί, έπεσε από όροφο της πολυκατοικίας μαζί με άλλα δύο πρόσωπα στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε συμβολική εκδήλωση μνήμης έξω από την πολυκατοικία, με φίλους και συμπατριώτες του 46χρονου να ανάβουν κεριά και να προσεύχονται στη μνήμη του.

Την ίδια στιγμή, στο προσκήνιο ήρθαν και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την κατάσταση της συγκεκριμένης οικοδομής. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελο Χατζηχαραλάμπους, η πολυκατοικία περιλαμβάνεται ανάμεσα στα 25 υποστατικά στα οποία είχε δοθεί προτεραιότητα για έλεγχο επικινδυνότητας.

Όπως ανέφερε, το κτίριο απασχολεί εδώ και χρόνια τις τοπικές αρχές και την Αστυνομία λόγω θεμάτων επικινδυνότητας, οχληρίας αλλά και παράνομης διαμονής αλλοδαπών. Πρόκειται για οικοδομή με περισσότερους από 90 ιδιοκτήτες, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω τη διαχείριση και τις ευθύνες για τη συντήρησή της.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας αποκάλυψε επίσης ότι στην πόλη και επαρχία υπάρχουν περίπου 900 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές, πολλές από τις οποίες παραμένουν σε προβληματική κατάσταση, με τις δυνατότητες παρέμβασης των αρχών να είναι περιορισμένες.

Μια εβδομάδα που άφησε ανοιχτά μέτωπα

Η τραγωδία επανέφερε με δραματικό τρόπο τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των παλαιών κτιρίων, τις ευθύνες των ιδιοκτητών αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν δεκάδες άνθρωποι σε τέτοια υποστατικά.

Η εβδομάδα που πέρασε απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι το πολιτικό, κοινωνικό και ανθρώπινο σκηνικό στην Κύπρο παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Από τα πολιτικά παρασκήνια και τις νέες συμμαχίες, μέχρι τις κοινωνικές εντάσεις και τις ανθρώπινες τραγωδίες, οι εξελίξεις συνεχίζουν να διαμορφώνουν μια ιδιαίτερα απαιτητική πραγματικότητα για την επόμενη μέρα.