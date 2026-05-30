ΠτΔ για Moody's: «Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα… Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε»
ΠτΔ για Moody’s: «Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα… Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε»

 30.05.2026 - 07:43
Ως μία ουσιαστική εξέλιξη με σαφή πολιτική και οικονομική σημασία για τη χώρα μας χαρακτήρισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την επιβεβαίωση της Πιστοληπτικής Ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Διατήρηση της Προοπτικής της, από το Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης «Moody’s».

«Χαιρετίζω τη νέα επιβεβαίωση της θετικής αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας, αυτή τη φορά από τον διεθνή Οίκο Αξιολόγησης Moody’s. Πρόκειται αναμφίβολα για μια ουσιαστική εξέλιξη με σαφή πολιτική και οικονομική σημασία για τη χώρα μας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής οικονομία δοκιμάζεται από αβεβαιότητα, γεωπολιτικές εντάσεις και συνεχείς πιέσεις, η Κύπρος αξιολογείται ως μια οικονομία με αξιοπιστία, αντοχή και προοπτική. Η ρητή υπογράμμιση του Οίκου στην ισχυρή θεσμική μας διακυβέρνηση και την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής αποτελεί αναγνώριση μιας οικονομικής στρατηγικής που αποδίδει στην πράξη.

Από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου, θέσαμε ως προτεραιότητα τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, τη σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους, την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και τη δημιουργία πραγματικού οφέλους για τους πολίτες. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι αυτή η πορεία είναι σωστή, αποτελεσματική και αναγνωρίζεται διεθνώς.

Η σημερινή εξέλιξη ενισχύει την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας, στηρίζει την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών, θωρακίζει την οικονομία μας απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους και δημιουργεί μεγαλύτερες δυνατότητες για στοχευμένη κοινωνική πολιτική, για στήριξη της μεσαίας τάξης, για ενίσχυση των νοικοκυριών, των εργαζομένων, των νέων και των επιχειρήσεων.

Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα, με συγκεκριμένο σχέδιο και με καθαρό προσανατολισμό. Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας και να μετατρέπουμε κάθε θετικό αποτέλεσμα σε περισσότερη ασφάλεια, περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες προοπτικές για τους πολίτες και την κοινωνία.

Πάνω από όλα, η Κύπρος».

