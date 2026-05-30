Έρχεται η «Μπλε Σελήνη»: Η εξήγηση πίσω από την πιο ιδιαίτερη πανσέληνο της χρονιάς
Έρχεται η «Μπλε Σελήνη»: Η εξήγηση πίσω από την πιο ιδιαίτερη πανσέληνο της χρονιάς

 30.05.2026 - 08:35
Η επόμενη εμφάνιση της λεγόμενης «Μπλε Σελήνης» πλησιάζει, καθώς το φαινόμενο αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου.

Παρά την ονομασία της, πάντως, η Σελήνη δεν πρόκειται να αποκτήσει μπλε χρώμα, αφού ο όρος δεν σχετίζεται με την εμφάνισή της αλλά με τον τρόπο καταγραφής των σεληνιακών κύκλων μέσα στο ημερολογιακό έτος.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί ορισμοί για τη Μπλε Σελήνη. Ο παλαιότερος αφορά την τρίτη πανσέληνο μιας εποχής που περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις πανσελήνους και είναι γνωστός ως εποχική Μπλε Σελήνη. Αργότερα επικράτησε και ένας δεύτερος ορισμός, ο οποίος προέκυψε από λανθασμένη ερμηνεία του αρχικού και περιγράφει τη δεύτερη πανσέληνο μέσα στον ίδιο μήνα. Η πανσέληνος της 31ης Μαΐου ανήκει σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο φεγγάρι θα χαρακτηριστεί και ως «μικροσελήνη», επειδή η Σελήνη θα βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς της σε σχέση με τη Γη. Αυτό σημαίνει ότι θα φαίνεται ελαφρώς μικρότερη στον ουρανό σε σύγκριση με μια συνηθισμένη πανσέληνο, ενώ η διαφορά γίνεται ακόμη πιο αισθητή αν συγκριθεί με μια υπερπανσέληνο.

Σύμφωνα με τα αστρονομικά στοιχεία, η μικροσελήνη εμφανίζεται περίπου 7% μικρότερη από μια μέση πανσέληνο και έως 14% μικρότερη από μια υπερσελήνη. Η επόμενη εποχική Μπλε Σελήνη υπολογίζεται ότι θα εμφανιστεί στις 21 Αυγούστου 2032.

Η εξήγηση του φαινομένου συνδέεται με τη διάρκεια του σεληνιακού κύκλου, ο οποίος ολοκληρώνεται περίπου κάθε 29,5 ημέρες. Έτσι, σε ένα ημερολογιακό έτος χωρούν συνήθως 12 πανσέληνοι. Επειδή όμως οι 12 σεληνιακοί κύκλοι αντιστοιχούν σε περίπου 354 ημέρες και όχι στις 365 του έτους, ανά διαστήματα εμφανίζεται και μια επιπλέον, 13η πανσέληνος, η οποία χαρακτηρίζεται ως Μπλε Σελήνη.

Παρότι στα αγγλικά η έκφραση «once in a blue moon» χρησιμοποιείται για κάτι εξαιρετικά σπάνιο, το φαινόμενο δεν είναι τόσο ασυνήθιστο από αστρονομικής πλευράς. Μάλιστα, ο Φεβρουάριος δεν μπορεί ποτέ να έχει μηνιαία Μπλε Σελήνη, λόγω της μικρότερης διάρκειάς του. Σε κάποιες χρονιές μπορεί να μην εμφανίσει καθόλου πανσέληνο, κάτι που αποκαλείται «Μαύρη Σελήνη».

Η Μπλε Σελήνη θα είναι ορατή τα ξημερώματα της Δευτέρας 1 Ιουνίου, περίπου στις 4:06 το πρωί. Στον ουρανό θα εμφανιστεί κοντά στον κόκκινο αστέρα Αντάρη, στον αστερισμό του Σκορπιού, πριν περάσει στον Οφιούχο.

Υπάρχει πάντως και η κυριολεκτική μπλε Σελήνη, αν και πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο φυσικό φαινόμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είχε καταγραφεί το 1883, μετά τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα στην Ινδονησία. Τότε, τεράστιες ποσότητες στάχτης που εκτοξεύθηκαν στην ατμόσφαιρα λειτούργησαν σαν φίλτρο φωτός, δίνοντας στη Σελήνη μια μπλε ή γαλαζοπράσινη απόχρωση. Αντίστοιχες εικόνες είχαν παρατηρηθεί και μετά από άλλες μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις, όπως του Ελ Τσιτσόν στο Μεξικό, του Όρους της Αγίας Ελένης και του Πινατούμπο.

Πηγή: protothema.gr

Αυτές είναι οι 6 πιο εκρηκτικές συναυλίες του τριημέρου του Κατακλυσμού - Μεγάλα ονόματα από την Ελλάδα κατεβαίνουν στην Κύπρο

iPhone 18 Pro: Επιστρέφει το μαύρο, φεύγει το cosmic orange — όλα τα χρώματα - Δείτε φωτογραφίες

ΠτΔ για Moody's: «Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα… Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε»

Ως μία ουσιαστική εξέλιξη με σαφή πολιτική και οικονομική σημασία για τη χώρα μας χαρακτήρισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την επιβεβαίωση της Πιστοληπτικής Ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Διατήρηση της Προοπτικής της, από το Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης «Moody’s».

