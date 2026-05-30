ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Τελικός Κυπέλλου: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς - 31χρονος επιτέθηκε σε επιτηρητή, 19χρονος «πιάστηκε» με κροτίδες

 30.05.2026 - 08:51
Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε η Αστυνομία, χθες, κατά τη διεξαγωγή του Τελικού Κυπέλλου Κύπρου, στο στάδιο ΓΣΠ, στη Λευκωσία.

Συνελήφθησαν συγκεκριμένα, 31χρονος, για το αδίκημα της επίθεσης εναντίον επιτηρητή, και 19χρονος, μετά τον εντοπισμό πυροτεχνημάτων, κροτίδων και φωτοβολίδων στο αυτοκίνητό του.

Ο 31χρονος συνελήφθη από μέλη της ΜΜΑΔ, για αυτόφωρα αδικήματα, γύρω στις 5.50 το απόγευμα χθες, στον χώρο στάθμευσης οχημάτων του σταδίου ΓΣΠ, όπου τα μέλη της Αστυνομίας τον αντιλήφθηκαν να ρίχνει αναμμένη φωτοβολίδα προς το μέρος επιτηρητή και να επιτίθεται εναντίον του.

Αμέσως τα μέλη της Αστυνομίας επενέβησαν και παρά το ότι ο 31χρονος προέβαλε αντίσταση, προχώρησαν στη σύλληψη του. Σε έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε στην κατοχή του και μία φωτοβολίδα, η οποία κατακρατήθηκε ως τεκμήριο.

Ο 19χρονος συνελήφθη γύρω στις 8.45 το βράδυ, για το αυτόφωρο αδίκημα της κατοχής εκρηκτικών υλών, αφού μετά από έρευνα που έγινε από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας και της ΜΜΑΔ, στο αυτοκίνητό του, στον χώρο στάθμευσης οχημάτων του σταδίου, εντοπίστηκαν πέντε (5) πυροτεχνήματα, 13 κροτίδες, και οκτώ (8) φωτοβολίδες.

Τη διερεύνηση των δύο υποθέσεων ανέλαβαν ο Αστυνομικός Σταθμός Στροβόλου και το ΤΑΕ Λευκωσίας.

