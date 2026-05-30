Ίσως ο απόλυτος προορισμός του φετινού καλοκαιριού - Άνοιξε τις πόρτες του ένα νέο Beach Club - Οι πρώτες φωτογραφίες

Στην καρδιά της παραλίας Λάντα στην Αγία Νάπα, μπροστά από τα ξενοδοχεία So Nice και So White Beach Resorts, το νέο all-day beach destination του φετινού καλοκαιριού άνοιξε τις πόρτες του την Παρασκευή 29 Μαΐου και ήδη συζητιέται έντονα.

Από τη στιγμή που φτάνεις στον χώρο, η εικόνα μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική. Η λευκή άμμος ενώνεται με το γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού, δημιουργώντας ένα σκηνικό που αποτυπώνει ίσως την πιο όμορφη εκδοχή του κυπριακού καλοκαιριού. Όλα γύρω αποπνέουν χαλάρωση, αισθητική και μια ανεπιτήδευτη πολυτέλεια που σε κάνει να θες να μείνεις εκεί μέχρι το ηλιοβασίλεμα — και ακόμα πιο μετά.

Η εμπειρία όμως δεν σταματά μόνο στην εικόνα. Το πάνω επίπεδο του χώρου φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό dining concept με ασιατική κουζίνα και ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, προσφέροντας ένα σκηνικό ιδανικό για sunset dinners, cocktails και καλοκαιρινές βραδιές με μουσική. Στο κάτω επίπεδο, ο ρυθμός είναι πιο ανέμελος, με brunch, lunch δίπλα στο κύμα, signature cocktails με φρέσκα φρούτα και ethnic lounge μουσικές που δημιουργούν το απόλυτο summer mood.

Πηγή: Checkincyprus