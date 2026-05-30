ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιδεύετε στην Ελλάδα; Από σήμερα αλλάζουν τα πάντα για όσους δεν κόβουν εισιτήριο στα μετρό και άλλα ΜΜΜ - Μεγάλο το πρόστιμο

 30.05.2026 - 09:50
Από το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, οι επιβάτες που «ξεφεύγουν» χωρίς εισιτήριο στο Μετρό, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα έχουν ως πρόστιμο ένα αισθητά μεγαλύτερο… χαρτονόμισμα.

Το νέο πρόστιμο ορίζεται στα 100 ευρώ, αντί του έως τώρα ισχύοντος ποσού των περίπου 72 ευρώ, με βάση τις διατάξεις του νόμου 5290/2026 και το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου. Η αύξηση αγγίζει τα 28 ευρώ και, αν φαίνεται μικρή στα χαρτιά, το μήνυμα που στέλνει είναι ξεκάθαρο: η εισιτηριοδιαφυγή παύει να είναι συμφέρουσα επιλογή.

Ποιους αφορά και τι ισχύει για τους μειωμένους

Το ποσό των 100 ευρώ αφορά επιβάτες με κανονικό εισιτήριο ή κάρτα. Για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο — μαθητές, φοιτητές, ΑμεΑ — το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει και μια «σωσίβια» πρόβλεψη: αν ο παραβάτης προχωρήσει εντός 10 ημερών στην αγορά προσωποποιημένης κάρτας απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, το πρόστιμο μειώνεται στο μισό — δηλαδή στα 50 ευρώ αντί για 100. Μια διέξοδος που ταυτόχρονα λειτουργεί ως κίνητρο για σταθερή χρήση των ΜΜΜ.

Τα νούμερα αποδεικνύουν ότι η πολιτική αυτή δουλεύει

Πίσω από την αυστηροποίηση κρύβεται μια πολιτική που ήδη αποδίδει καρπούς. Το πρώτο τετράμηνο του 2026, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 3,48 εκατομμύρια έλεγχοι εισιτηρίων στα αστικά δίκτυα — σχεδόν διπλάσιοι σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Και τα αποτελέσματα ήταν ορατά: οι επικυρώσεις εισιτηρίων και καρτών στον ΟΑΣΑ ξεπέρασαν τα 113,5 εκατομμύρια, με τα λεωφορεία να καταγράφουν άνοδο της τάξης του 25% (από 27,8 εκατ. σε 34,7 εκατ.) και το Μετρό αύξηση 9,1% (από 72,3 εκατ. σε 78,9 εκατ.).

Τεχνητή νοημοσύνη στους σταθμούς για να μην ξεφεύγει κανείς

Παράλληλα με τους αυξημένους ελέγχους, αναπτύσσεται σύστημα κάμερων με ειδικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο επιβάτες που «γλιστρούν» πίσω από άλλους χωρίς να επικυρώσουν εισιτήριο, εκμεταλλευόμενοι το άνοιγμα της μπάρας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να εντοπιστούν οι σταθμοί με υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, όπου στη συνέχεια επαυξάνεται η παρουσία ελεγκτών.

Η αυστηροποίηση των κυρώσεων για τους χωρίς εισιτήριο επιβάτες εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα παρεμβάσεων στις συγκοινωνίες. Πρόσφατα η κυβέρνηση προχώρησε επίσης σε πρόβλεψη προστίμων έως 40.000 ευρώ για βανδαλισμούς και γκράφιτι σε οχήματα και υποδομές των ΜΜΜ. Το μήνυμα είναι ενιαίο: τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι χώρος ατιμωρησίας.

Πηγή: newsauto.gr

Ως μία ουσιαστική εξέλιξη με σαφή πολιτική και οικονομική σημασία για τη χώρα μας χαρακτήρισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την επιβεβαίωση της Πιστοληπτικής Ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Διατήρηση της Προοπτικής της, από το Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης «Moody’s».

