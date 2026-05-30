Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΛάρνακα: Κατεδαφίστηκε η ετοιμόρροπη οικία - Θα «ρίξουν» και τη διπλανή της - Βαρύ το πρόστιμο που θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάρνακα: Κατεδαφίστηκε η ετοιμόρροπη οικία - Θα «ρίξουν» και τη διπλανή της - Βαρύ το πρόστιμο που θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες

 30.05.2026 - 09:39
Λάρνακα: Κατεδαφίστηκε η ετοιμόρροπη οικία - Θα «ρίξουν» και τη διπλανή της - Βαρύ το πρόστιμο που θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες

Ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση της ετοιμόρροπης οικίας, της οποίας τμήμα τοίχου και οροφής κατέρρευσε την περασμένη Δευτέρα, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας.

Πρόσθεσε ότι «την Πέμπτη άρχισε η κατεδάφιση της συγκεκριμένης οικίας, στην οποία διέμεναν τρεις γυναίκες, που ευτυχώς κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα, χωρίς να έχουμε οποιεσδήποτε τραγικές καταστάσεις. Η κατεδάφιση ολοκληρώθηκε χθες, Παρασκευή» είπε και σημείωσε πως «την ερχόμενη εβδομάδα θα κατεδαφιστεί η οικία στη περιοχή Σωτήρος, της οποίας κατέρρευσε η οροφή την περασμένη εβδομάδα».

Επίσης είπε ότι θα κατεδαφιστεί και η διπλανή της κατοικία, η οποία δεν υπήρχε ούτε στο αρχείο που έλαβε ο ΕΟΑ από τον Δήμο Λάρνακας, ούτε στον οπτικό έλεγχο που διενήργησαν πρόσφατα ιδιώτες μελετητές και λειτουργοί του Οργανισμού σε δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές. «Βάση του συγκεκριμένου οπτικού ελέγχου έγινε επικαιροποίηση του σχετικού αρχείου, με τις δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές να ανέρχονται στις 25» συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «προχωρούμε εντατικά με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτουμε στην προσπάθεια μας να διασφαλιστεί η επικινδυνότητα των κτιρίων και να γίνει άρση εκεί και όπου απαιτείται».

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ ερωτήθηκε και για την ετοιμόρροπη πολυκατοικία στην περιοχή Φανερωμένης, στην οποία ο Οργανισμός προχώρησε στις 20 Μαΐου, σε τοιχοκόλληση ειδοποίησης, με την οποία ενημέρωνε τους ενοίκους ότι θα πρέπει σε τρεις μέρες να εκκενώσουν τους εσωτερικούς χώρους.

Οι σαράντα συνολικά ένοικοι της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, ανέφερε «εγκατέλειψαν τα διαμερίσματα τους και βρήκαν στέγη σε άλλους χώρους, ωστόσο οι ιδιοκτήτες της δεν προχώρησαν σε σφράγισμα του κτιρίου». «Ο ΕΟΑ Λάρνακας σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, θα προχωρήσουμε στο σφράγισμα και την περίφραξη του κτιρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των περαστικών» είπε.

Παράλληλα, συνέχισε «θα προχωρήσουμε και με τη λήψη νομικών μέτρων, ώστε σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες του κτιρίου δεν το σφραγίσουν, να μπορεί ο Οργανισμός να προχωρήσει με τη λήψη συγκεκριμένων ενεργειών, για να επιτευχθεί το ζητούμενο».

Σε παρατήρηση ότι τα νομικά μέτρα ενδεχομένως να πάρουν αρκετό χρόνο, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «ακριβώς γι’αυτό θα προχωρήσουμε με τα συγκεκριμένα μέτρα, ούτως ώστε να δώσουμε χρόνο στους ιδιοκτήτες να σφραγίσουν το κτίριο. Θα προσπαθήσουμε μέσω των νομικών μέτρων να εξασφαλίσουμε διάταγμα ούτως ώστε ο Οργανισμός να κάνει κατοχή του κτιρίου».

Σε σχετική ερώτηση ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας απάντησε πως «χθες Παρασκευή προχωρήσαμε στην αποστολή επιστολής στην δεύτερη πολυκατοικία που βρίσκεται στην περιοχή Χρυσοπολίτισσας, στην οποία όμως δεν θα ζητήσουμε εκκένωση από τους διαμένοντες. Θα δώσουμε προειδοποίηση μιας εβδομάδας στους ιδιοκτήτες για να προχωρήσουν με τα απαραίτητα μέτρα, με στόχο την άρση της επικινδυνότητας του κτιρίου».

Επίσης, συνέχισε «την ερχόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε στην αποστολή επιστολής στους ιδιοκτήτες άλλων τεσσάρων πολυκατοικιών. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η πολυκατοικία, από μπαλκόνια της οποίας πήδηξαν την Τετάρτη το πρωί, τρεις αλλοδαποί, προκειμένου να αποφύγουν έλεγχο από μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 34χρονος από το Κονγκό».

Σε άλλη ερώτηση, απάντησε πως «οι ιδιοκτήτες όλων των οικοδομών, έχουν την ευθύνη και πρέπει να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων για άρση της επικινδυνότητας των περιουσιών τους και στις απαραίτητες εργασίες για επιδιόρθωση των κτιρίων προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος για τους ενοίκους τους».

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι των δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών, σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «είναι και ότι οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι κατοικούν στα διαμερίσματα, τα οποία στις πλείστες των περιπτώσεων, τα ενοικιάζουν. Επίσης καθίσταται απόλυτα αναγκαίο οι ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών και κατοικιών, να προχωρήσουν άμεσα στις επιδιορθώσεις που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο, ο Επαρχιακός Οργανισμός να πάρει οποιαδήποτε μέτρα, εναντίον τους».

Εξήγησε επίσης πως «μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνεται διοικητικό πρόστιμο που ανέρχεται στις 20 χιλιάδες ευρώ και έχουμε πρόθεση να προχωρήσουμε να το επιβάλλουμε εκεί και όπου απαιτείται».

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον σε περίπτωση που χρειαστεί, ο Οργανισμός θα ζητήσει και τη βοήθεια της Αστυνομίας, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία αλλά και τον Δήμο Λάρνακας. Εκεί και όπου απαιτείται θα συνεργαστούμε μαζί τους προκειμένου να διασφαλίσουμε το ζητούμενο που δεν είναι άλλο από την ασφάλεια των πολιτών» κατέληξε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίσημο: «Τέλος» από το SIGMA η Πέτρα Αργυρού – Η ανακοίνωση του καναλιού
Ίσως ο απόλυτος προορισμός του φετινού καλοκαιριού - Άνοιξε τις πόρτες του ένα νέο Beach Club - Οι πρώτες φωτογραφίες
Λάρνακα: Κατεδαφίστηκε η ετοιμόρροπη οικία - Θα «ρίξουν» και τη διπλανή της - Βαρύ το πρόστιμο που θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες
Αυτές είναι οι 6 πιο εκρηκτικές συναυλίες του τριημέρου του Κατακλυσμού - Μεγάλα ονόματα από την Ελλάδα κατεβαίνουν στην Κύπρο
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα; Από σήμερα αλλάζουν τα πάντα για όσους δεν κόβουν εισιτήριο στα μετρό και άλλα ΜΜΜ - Μεγάλο το πρόστιμο
iPhone 18 Pro: Επιστρέφει το μαύρο, φεύγει το cosmic orange — όλα τα χρώματα - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τι λένε τ'άστρα; Οι προβλέψεις του Σαββάτου 30/5 - Πώς επηρεάζει η Σελήνη στον Τοξότη

 30.05.2026 - 09:15
Επόμενο άρθρο

Ταξιδεύετε στην Ελλάδα; Από σήμερα αλλάζουν τα πάντα για όσους δεν κόβουν εισιτήριο στα μετρό και άλλα ΜΜΜ - Μεγάλο το πρόστιμο

 30.05.2026 - 09:50
ΠτΔ για Moody’s: «Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα… Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε»

ΠτΔ για Moody’s: «Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα… Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε»

Ως μία ουσιαστική εξέλιξη με σαφή πολιτική και οικονομική σημασία για τη χώρα μας χαρακτήρισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την επιβεβαίωση της Πιστοληπτικής Ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Διατήρηση της Προοπτικής της, από το Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης «Moody’s».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για Moody’s: «Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα… Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε»

ΠτΔ για Moody’s: «Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα… Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε»

  •  30.05.2026 - 07:43
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Κύπελλο: Βοήθησαν οι αλλαγές του Σα Πίντο, λυπηρά αυτά που έγιναν στο τέλος του τελικού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Κύπελλο: Βοήθησαν οι αλλαγές του Σα Πίντο, λυπηρά αυτά που έγιναν στο τέλος του τελικού

  •  30.05.2026 - 10:30
Λάρνακα: Κατεδαφίστηκε η ετοιμόρροπη οικία - Θα «ρίξουν» και τη διπλανή της - Βαρύ το πρόστιμο που θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες

Λάρνακα: Κατεδαφίστηκε η ετοιμόρροπη οικία - Θα «ρίξουν» και τη διπλανή της - Βαρύ το πρόστιμο που θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες

  •  30.05.2026 - 09:39
«Συναγερμός» στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία - Τι συνέβη

«Συναγερμός» στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία - Τι συνέβη

  •  30.05.2026 - 10:58
Η κοινωνία ζητά συνέχεια, όχι πισωγυρίσματα - Ό,τι δεν λύεται, κόπτεται

Η κοινωνία ζητά συνέχεια, όχι πισωγυρίσματα - Ό,τι δεν λύεται, κόπτεται

  •  30.05.2026 - 09:01
Επίσημο: «Τέλος» από το SIGMA η Πέτρα Αργυρού – Η ανακοίνωση του καναλιού

Επίσημο: «Τέλος» από το SIGMA η Πέτρα Αργυρού – Η ανακοίνωση του καναλιού

  •  30.05.2026 - 10:00
Ίσως ο απόλυτος προορισμός του φετινού καλοκαιριού - Άνοιξε τις πόρτες του ένα νέο Beach Club - Οι πρώτες φωτογραφίες

Ίσως ο απόλυτος προορισμός του φετινού καλοκαιριού - Άνοιξε τις πόρτες του ένα νέο Beach Club - Οι πρώτες φωτογραφίες

  •  30.05.2026 - 10:40
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων, η Προεδρία της Βουλής και οι ανησυχίες για την τουριστική σεζόν

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων, η Προεδρία της Βουλής και οι ανησυχίες για την τουριστική σεζόν

  •  30.05.2026 - 10:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα