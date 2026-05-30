Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ψάχνει νέο κοινοβουλευτικό συνεργάτη - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Χαραλαμπίδου εξηγεί ότι, παρόλο που συνηθίζεται οι βουλευτές να επιλέγουν συνεργάτες από άτομα που ήδη γνωρίζουν ή δραστηριοποιούνται στον χώρο της Βουλής, η ίδια επιθυμεί να δώσει την ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους να διεκδικήσουν τη θέση.

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος κοινοβουλευτικός της συνεργάτης, Ανδρέας Χαραλάμπους, αποχώρησε πρόσφατα από τη θέση του, διατυπώνοντας επικριτικά σχόλια σε βάρος του κινήματος Άλμα.

Στην ανάρτησή της, η βουλεύτρια καλεί όσους ενδιαφέρονται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δημοσιοποιήσει, σημειώνοντας ότι η πρώτη επαφή και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 10 Ιουνίου 2026.