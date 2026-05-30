Αγλαντζιά: Αυτός αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα του Αντιδημάρχου - Πότε θα γίνουν οι εκλογές

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εκλογή του τέως Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς Ανδρέα Κωνσταντίνου στις βουλευτικές εκλογές, οι Αγλαντζιώτες οδηγούνται ξανά στις κάλπες.

Ο Χρίστος Λιβέρδος μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνει πως από την Παρασκευή, ανέλαβε την άσκηση καθηκόντων του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, τα οποία θα εκτελεί μέχρι και τις 28 Ιουνίου, μέρα αναπληρωματικών εκλογών.

«Παράλληλα, επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι ως ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης το 2024 έχω θέσει επίσημα τον εαυτό μου στη διάθεση της Προέδρου του ΔΗΣΥ και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, προκειμένου να αποφασίσουν τη διαδικασία και τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του υποψηφίου.

Πιστός στις αρχές της συλλογικότητας, της ενότητας και του σεβασμού των δημοκρατικών διαδικασιών, θα συνεχίσω να εργάζομαι με γνώμονα το καλό της Αγλαντζιάς και των συμπολιτών μας.

Σας ευχαριστώ για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και στήριξή σας».