ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε απόγνωση γυναίκα στην Πύλα: Εντόπισαν δηλητηριώδη φίδι στην αυλή και δεν ξέρει τι να κάνει - Ανησυχεί και για τα σκυλάκια της

 30.05.2026 - 11:40
Αναστάτωση και έντονο φόβο βιώνει γυναίκα στην Πύλα, η οποία μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθύνει έκκληση για βοήθεια, μετά τον εντοπισμό φιδιού στην αυλή του σπιτιού της.

Όπως αναφέρει, το σπίτι της βρίσκεται σε φάση ανακαίνισης και οι εργάτες που εκτελούν τις εργασίες την ενημέρωσαν ότι είδαν ένα δηλητηριώδες φίδι στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας. Ωστόσο, πριν προλάβουν να το απομακρύνουν ή να το καταγράψουν, το ερπετό εξαφανίστηκε.

Η ίδια περιγράφει ότι ζει στιγμές αγωνίας, καθώς πιστεύει πως γνωρίζει περίπου το σημείο όπου ενδέχεται να κρύβεται το φίδι. Υποψίες ενισχύει και η συμπεριφορά των σκύλων της, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανάρτησή της, επιστρέφουν συνεχώς στο ίδιο σημείο της αυλής και γαβγίζουν επίμονα.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κατάσταση, επικοινώνησε με ειδικό στην απομάκρυνση φιδιών. Ωστόσο, όπως εξηγεί, της ζητήθηκε να εξασφαλίσει φωτογραφία του φιδιού ώστε να επιβεβαιωθεί το είδος του πριν πραγματοποιηθεί μετάβαση από την Πάφο. Το γεγονός αυτό φαίνεται να την έχει φέρει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση, καθώς δεν γνωρίζει πώς να προχωρήσει χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό της.

«Ζητώ απεγνωσμένα βοήθεια», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, ζητώντας πληροφορίες για κάποιον που θα μπορούσε να εντοπίσει και να απομακρύνει το φίδι από την αυλή της χωρίς να το σκοτώσει.

Κάτω από την ανάρτηση ακολούθησε έντονη συζήτηση, με αρκετούς χρήστες να προτείνουν την παρουσία γατών στον χώρο, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για το φίδι. Ωστόσο, άλλοι εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που πρόκειται όντως για δηλητηριώδες είδος, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν ή ακόμη και να χάσουν τη ζωή τους τα ζώα που θα βρεθούν αντιμέτωπα με αυτό.

Η γυναίκα εξακολουθεί να αναζητά λύση, ενώ η αβεβαιότητα για το πού βρίσκεται το φίδι και η ανησυχία για την ασφάλεια των κατοικίδιών της φαίνεται να εντείνουν τον φόβο και την αγωνία της.

Δείτε την ανάρτηση στο ΠΟΥ ΠΗΓΑΜΕ

 

ΠτΔ για Moody’s: «Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα… Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε»

ΠτΔ για Moody’s: «Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα… Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε»

Ως μία ουσιαστική εξέλιξη με σαφή πολιτική και οικονομική σημασία για τη χώρα μας χαρακτήρισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την επιβεβαίωση της Πιστοληπτικής Ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Διατήρηση της Προοπτικής της, από το Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης «Moody’s».

