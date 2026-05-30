ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άγνωστος νεκρός στο Νοσοκομείο Λάρνακας - Όλα τα βήματα που πήραν οι λειτουργοί του ΟΚΥπΥ - Πώς κατέληξε η σορός στο νεκροτομείο

 30.05.2026 - 14:10
Σε προκαταρκτική διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου ασθενούς στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας προχώρησε ο ΟΚΥπΥ, υποστηρίζοντας ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο κατά τη νοσηλεία όσο και μετά τον θάνατο του ασθενούς.

Παράλληλα, ο Οργανισμός αναφέρει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς περί ενημέρωσης συγγενών ότι «δεν υπάρχει τέτοιος ασθενής», ούτε ότι ο εκλιπών αφαιρέθηκε από οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σε σχέση με περιστατικό που αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας προχώρησε άμεσα σε προκαταρκτική διερεύνηση των γεγονότων, αμέσως μόλις το θέμα τέθηκε υπόψη του, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας που διέπουν τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής, ο ασθενής διακομίσθηκε στις 19.03.2026 με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Αφού υποβλήθηκε στις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις και αξιολογήθηκε η κλινική του εικόνα, κρίθηκε από τους θεράποντες ιατρούς αναγκαία η εισαγωγή του για νοσηλεία.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παρατηρήθηκε επιδείνωση της κατάστασής του. Στις 26.03.2026 παρουσίασε σοβαρή επιβάρυνση της υγείας του και του παρασχέθηκε η ενδεδειγμένη ιατρική και φαρμακευτική φροντίδα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δύο προσπάθειες επικοινωνίας με το καταγεγραμμένο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επικοινωνίας, χωρίς να καταστεί δυνατή η ανταπόκριση. Ο ασθενής απεβίωσε την ίδια ημέρα.

Μετά την πιστοποίηση του θανάτου, το Νοσοκομείο ενημέρωσε τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και ζήτησε τη συνδρομή τους για σκοπούς εντοπισμού και ενημέρωσης οικείων προσώπων του αποθανόντος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Για τον σκοπό αυτό διαβιβάστηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που υπήρχαν καταχωρημένα στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς.

Ελλείψει άμεσης επικοινωνίας με οικείο πρόσωπο, η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ακολούθως, υπήρξε περαιτέρω επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών για ενημέρωση αναφορικά με την πορεία των σχετικών ενεργειών.

Σε ό,τι αφορά δημόσιους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε δεν προκύπτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι δόθηκε πληροφόρηση πως «δεν υπάρχει τέτοιος ασθενής».

Επιπρόσθετα, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι ο ασθενής αφαιρέθηκε από οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα. Αντιθέτως, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι σχετικές καταχωρίσεις και καταγραφές που αφορούν την εισαγωγή, τη νοσηλεία, την έκβαση της περίπτωσης και τις προβλεπόμενες μεταγενέστερες διαδικασίες.

Συνοπτικά, από την προκαταρκτική διερεύνηση προκύπτει ότι:

α) πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες επικοινωνίας με το καταγεγραμμένο πρόσωπο επικοινωνίας του ασθενούς χωρίς ανταπόκριση,

β) ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές μετά την πιστοποίηση του θανάτου,

γ) ζητήθηκε η συνδρομή τους για εντοπισμό και ενημέρωση οικείων προσώπων,

δ) διαβιβάστηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που υπήρχαν καταχωρημένα στον φάκελο του ασθενούς,

ε) ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και διαχείρισης της υπόθεσης.

Ο Οργανισμός εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τους οικείους του εκλιπόντος και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για συνεχή διερεύνηση κάθε ζητήματος που αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

