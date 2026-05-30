Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΛάρνακα: Άλλες δύο συλλήψεις για την υπόθεση τρομοκρατίας - Παραδοχή ότι στόχος θα ήταν Ισραηλινοί
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λάρνακα: Άλλες δύο συλλήψεις για την υπόθεση τρομοκρατίας - Παραδοχή ότι στόχος θα ήταν Ισραηλινοί

 30.05.2026 - 14:50
Λάρνακα: Άλλες δύο συλλήψεις για την υπόθεση τρομοκρατίας - Παραδοχή ότι στόχος θα ήταν Ισραηλινοί

Η Αστυνομία προχώρησε σε ακόμη δύο συλλήψεις ατόμων που διέμεναν στην επαρχία Λάρνακας και φέρονται να εμπλέκονται σε διερευνώμενη υπόθεση τρομοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, με το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας να εκδίδει χθες, Παρασκευή διάταγμα κράτησής τους για περίοδο 8 ημερών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άλλα δύο άτομα, 32 και 38 ετών, που είχαν συλληφθεί νωρίτερα τον Μάιο για διερευνώμενα αδικήματα τρομοκρατίας, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι και σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία ανανεώθηκε το διάταγμα κράτησής τους για άλλες 8 ημέρες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να παραδέχθηκε πως «στόχος θα ήταν Ισραηλινοί και διενεργούνται εξετάσεις για να διαπιστωθεί πώς και πού θα γίνονταν τα χτυπήματα».

Τα δύο άτομα, υπήκοοι τρίτων χωρών, είχαν συλληφθεί στη Λάρνακα, μετά από συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Αστυνομία στις 22 Μαΐου, έγιναν έρευνες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, σε δύο οικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον 32χρονο, στην επαρχία Λάρνακας, στις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ άλλων αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών, η κατοχή των οποίων απαγορεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις δύο οικίες σε Ακτή του Κυβερνήτη και Καμάρες Λάρνακας, που φαίνεται να σχετίζονται με τον 32χρονο «εντοπίστηκαν υλικά κατασκευής εκρηκτικών, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία», ενώ τα τεκμήρια στάλθηκαν για εξειδικευμένες επιστημονικές εξετάσεις. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται προκειμένου να διαφανεί εάν οι ύποπτοι είχαν κι άλλους συνεργούς, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίσημο: «Τέλος» από το SIGMA η Πέτρα Αργυρού – Η ανακοίνωση του καναλιού
Σε απόγνωση γυναίκα στην Πύλα: Εντόπισαν δηλητηριώδη φίδι στην αυλή και δεν ξέρει τι να κάνει - Ανησυχεί και για τα σκυλάκια της
Λάρνακα: Κατεδαφίστηκε η ετοιμόρροπη οικία - Θα «ρίξουν» και τη διπλανή της - Βαρύ το πρόστιμο που θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες
Αυτές είναι οι 6 πιο εκρηκτικές συναυλίες του τριημέρου του Κατακλυσμού - Μεγάλα ονόματα από την Ελλάδα κατεβαίνουν στην Κύπρο
Ελένη Φουρέιρα για Dara: Είναι απίστευτη, της άξιζε η πρώτη θέση - Πώς απάντησε στο αν θα ξαναπήγαινε στην Eurovision
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα; Τι προγραμματίζει η Ελλάδα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αποκαλυπτικό βίντεο - Η στιγμή της μοιραίας πτώσης του ιδρυτή της Mango

 30.05.2026 - 14:48
Επόμενο άρθρο

Σοφία Χριστοδούλου: Η νικήτρια του My Style Rocks καταγγέλλει δημόσια περιστατικό body shaming - «Έκατσα πέντε λεπτά και έκλαιγα»

 30.05.2026 - 14:54
ΠτΔ για Moody’s: «Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα… Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε»

ΠτΔ για Moody’s: «Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα… Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε»

Ως μία ουσιαστική εξέλιξη με σαφή πολιτική και οικονομική σημασία για τη χώρα μας χαρακτήρισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την επιβεβαίωση της Πιστοληπτικής Ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Διατήρηση της Προοπτικής της, από το Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης «Moody’s».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για Moody’s: «Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα… Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε»

ΠτΔ για Moody’s: «Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα… Να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε»

  •  30.05.2026 - 07:43
Αφθώδης πυρετός: Διαδοχικές συσκέψεις την Τρίτη στο Προεδρικό - Τι θα συζητηθεί

Αφθώδης πυρετός: Διαδοχικές συσκέψεις την Τρίτη στο Προεδρικό - Τι θα συζητηθεί

  •  30.05.2026 - 12:35
Άγνωστος νεκρός στο Νοσοκομείο Λάρνακας - Όλα τα βήματα που πήραν οι λειτουργοί του ΟΚΥπΥ - Πώς κατέληξε η σορός στο νεκροτομείο

Άγνωστος νεκρός στο Νοσοκομείο Λάρνακας - Όλα τα βήματα που πήραν οι λειτουργοί του ΟΚΥπΥ - Πώς κατέληξε η σορός στο νεκροτομείο

  •  30.05.2026 - 14:10
Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ψάχνει νέο κοινοβουλευτικό συνεργάτη - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ψάχνει νέο κοινοβουλευτικό συνεργάτη - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

  •  30.05.2026 - 15:03
Λάρνακα: Άλλες δύο συλλήψεις για την υπόθεση τρομοκρατίας - Παραδοχή ότι στόχος θα ήταν Ισραηλινοί

Λάρνακα: Άλλες δύο συλλήψεις για την υπόθεση τρομοκρατίας - Παραδοχή ότι στόχος θα ήταν Ισραηλινοί

  •  30.05.2026 - 14:50
Αγλαντζιά: Αυτός αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα του Αντιδημάρχου - Πότε θα γίνουν οι εκλογές

Αγλαντζιά: Αυτός αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα του Αντιδημάρχου - Πότε θα γίνουν οι εκλογές

  •  30.05.2026 - 13:39
Δρ Καραγιάννης για έμπολα: Υπάρχουν πρωτόκολλα στην Κύπρο - Ποιο είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο

Δρ Καραγιάννης για έμπολα: Υπάρχουν πρωτόκολλα στην Κύπρο - Ποιο είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο

  •  30.05.2026 - 14:38
Επίσημο: «Τέλος» από το SIGMA η Πέτρα Αργυρού – Η ανακοίνωση του καναλιού

Επίσημο: «Τέλος» από το SIGMA η Πέτρα Αργυρού – Η ανακοίνωση του καναλιού

  •  30.05.2026 - 10:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα