Σκληρό βίντεο: Ποδηλάτης στην Πορτογαλία άρπαξε από τον λαιμό και γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό στη μέση του δρόμου

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου στην περιοχή Padrão da Légua. Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε φαίνεται ο ποδηλάτης να αρπάζει βίαια τη γυναίκα από τον λαιμό σε πολυσύχναστο δρόμο και να την σπρώχνει προς το έδαφος.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φαίνεται να την τραβά από τα μαλλιά ενώ βρίσκεται πεσμένη στην άσφαλτο και να της καταφέρει επανειλημμένα γροθιές στο κεφάλι. Η γυναίκα αδυνατεί να αντιδράσει, ενώ αρκετοί περαστικοί προσπαθούν να παρέμβουν για να σταματήσουν την επίθεση.

Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα. Η επέμβασή τους φαίνεται πως συνέβαλε στον τερματισμό της επίθεσης.

To βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες:

View this post on Instagram A post shared by El Avance (@elavancemedia)



Σύμφωνα με την κατάθεση της 37χρονης στις Αρχές, ο ποδηλάτης είχε προηγουμένως χτυπήσει τρεις φορές το σταματημένο όχημά της. Η ίδια βγήκε από το αυτοκίνητο για να του ζητήσει εξηγήσεις, ωστόσο η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιο επεισόδιο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο περίπου ο δράστης είχε ήδη διαφύγει. Οι αρχές εκτιμούν ότι εγκατέλειψε την περιοχή αμέσως μετά την επίθεση και έκτοτε αναζητείται.

Πυροσβέστες από τη Λέσα ντο Μπαλίο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα στο σημείο του περιστατικού. Η 37χρονη υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η γυναίκα υπέβαλε επίσημη καταγγελία στη Δημόσια Αστυνομία Ασφαλείας της Πορτογαλίας, η οποία εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες πολιτών προκειμένου να ταυτοποιήσει τον δράστη.

Το βίντεο της επίθεσης διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και εκκλήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ποδηλάτη.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr