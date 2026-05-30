VIDEO: Στέλνει μήνυμα για τις συμμαχίες η Αννίτα - Τι είπε για την Προεδρία της Βουλής

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα τα πολιτικά κόμματα πραγματοποιούν τις δικές τους διαβουλεύσεις ενόψει της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου της Βουλής, σημειώνοντας πως, ανεξαρτήτως των συζητήσεων ή των συμμαχιών που ενδεχομένως διαμορφώνονται, το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνει σεβαστό από όλους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι κατά την άποψή της η θητεία του ΔΗΣΥ στην Προεδρία της Βουλής υπήρξε επιτυχημένη, ενώ στάθηκε και στο μήνυμα που έστειλαν οι πολίτες μέσα από τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Όπως ανέφερε, το εκλογικό αποτέλεσμα κατέδειξε ενίσχυση της πολιτικής δύναμης του ΔΗΣΥ, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, δημιουργεί την υποχρέωση για το κόμμα να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία της Βουλής με δική του υποψηφιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά από σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Αννίτα Δημητρίου είναι η επίσημη υποψήφια του κόμματος για το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής.