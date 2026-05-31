Αφθώδης πυρετός: Καμία ένδειξη αλλαγής στη διαχείριση στα κατεχόμενα - Στα μηδέν τα κρούσματα

Ο κ. Φυλακτού ανέφερε ότι οι επαφές πραγματοποιούνται όταν αυτό είναι εφικτό και ότι οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου εντός Ιουνίου, μετά το Μπαϊράμι.

Σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση των πρωτοκόλλων της ΕΕ για τη διαχείριση της κρίσης, είπε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη διαφοροποίησης από την τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενεργά κρούσματα αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα.

Όπως πρόσθεσε, αυτή ήταν η θέση που μεταφέρθηκε και στην τελευταία συνάντηση, όπως και στις προηγούμενες επαφές που πραγματοποιούνται από τον Δεκέμβριο.

Ο κ. Φυλακτού σημείωσε ότι οι συναντήσεις θα συνεχιστούν στο πλαίσιο της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία.

