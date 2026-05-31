VIDEO: Όταν η αγάπη νικά τα πάντα - Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό του

 31.05.2026 - 07:55
Όταν η καρδιά θέλει, τότε όλα τα μπορεί… Αυτό μας έδειξε ένα νιόπαντρο ζευγάρι, με τον γαμπρό να ξεπερνάει τα όρια και να κάνει αυτό που θέλει, δηλαδή να χορέψει μαζί με τη γυναίκα του μπροστά σε κόσμο.

Σηκώθηκε και χόρεψε πάνω στο αμαξίδιό του

Το νιόπαντρο ζευγάρι στην πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του ήθελε να μοιραστεί τη χαρά του μαζί με τους φίλους και τους συγγενείς που ήταν εκεί.

Το γεγονός πως ο γαπρός είναι σε αναπηρικό καροτσάκι δε φάνηκε όμως να στέκεται εμπόδιο στη θέλησή τους για χορό, δίνοντας σε όλους μας ένα μάθημα ψυχής.

Ο γαμπρός δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο κάλεσμα του χορού και αποφάσισε να κάνει αυτό που λαχταράει η ψυχή του… να χορέψει.

Όταν η ψυχή θέλει όλα γίνονται

Αυτό έγινε και με τη συνδρομή της γυναίκας του, η οποία σηκώθηκε μαζί του και μαζί χόρεψαν τον πιο ρομαντικό χορό, με τον κόσμο να μη σταματάει λεπτό να το απολαμβάνει.

Μαζί τους και όλοι οι παρευρισκόμενοι οι οποίοι εκστασιάστηκαν στην εικόνα και δεν σταμάτησαν να χειροκροτούν και να επευφημούν.

Ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας πως τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν υπάρχει αγάπη.

@okhposthsedem

Wedding

♬ πρωτότυπος ήχος - Κήπος Της Εδέμ

ΠΗΓΗ: Daylight.gr

Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη ΠτΔ με επιδημιολόγους και αγρότες

Σε διπλό κύκλο επαφών προχωρεί η Κυβέρνηση για τη διαχείριση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανακοινώνει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 το πρωί.

