VIDEO: Όταν η αγάπη νικά τα πάντα - Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό του

Σηκώθηκε και χόρεψε πάνω στο αμαξίδιό του

Το νιόπαντρο ζευγάρι στην πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του ήθελε να μοιραστεί τη χαρά του μαζί με τους φίλους και τους συγγενείς που ήταν εκεί.

Το γεγονός πως ο γαπρός είναι σε αναπηρικό καροτσάκι δε φάνηκε όμως να στέκεται εμπόδιο στη θέλησή τους για χορό, δίνοντας σε όλους μας ένα μάθημα ψυχής.

Ο γαμπρός δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο κάλεσμα του χορού και αποφάσισε να κάνει αυτό που λαχταράει η ψυχή του… να χορέψει.

Όταν η ψυχή θέλει όλα γίνονται

Αυτό έγινε και με τη συνδρομή της γυναίκας του, η οποία σηκώθηκε μαζί του και μαζί χόρεψαν τον πιο ρομαντικό χορό, με τον κόσμο να μη σταματάει λεπτό να το απολαμβάνει.

Μαζί τους και όλοι οι παρευρισκόμενοι οι οποίοι εκστασιάστηκαν στην εικόνα και δεν σταμάτησαν να χειροκροτούν και να επευφημούν.

Ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας πως τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν υπάρχει αγάπη.

