ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Νύχτα τρόμου»: Επιτέθηκε σε αστυνομικό και του πέρασαν χειροπέδες - Συνελήφθησαν ακόμη 3 πρόσωπα για σωρεία αδικημάτων

 31.05.2026 - 07:19
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη τεσσάρων προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως διάρρηξη κτιρίου και κλοπή, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντάλματα προστίμου, επίθεση εναντίον αστυνομικού κά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 662 οδηγοί και 208 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 64 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 11 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 212 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και πέντε διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 92 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν επτά  οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 353 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 22 καταγγελίες, ενώ ένας οδηγός βρέθηκε θετικός σε προκαταρκτικό ελέγχο νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Κρίσιμες επαφές για τον αφθώδη πυρετό - Σύσκεψη ΠτΔ με επιδημιολόγους και αγρότες

 31.05.2026 - 07:16
ΒΙΝΤΕΟ: Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό - Φωτιές, δακρυγόνα, επεισόδια και απόσυρση όλων των λεωφορείων!

 31.05.2026 - 07:23
Σε διπλό κύκλο επαφών προχωρεί η Κυβέρνηση για τη διαχείριση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανακοινώνει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 το πρωί.

