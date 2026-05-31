Δεν λέει να αλλάξει ο καιρός: Αυτές τις μέρες και ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 31.05.2026 - 07:26
Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή ενώ από την Τρίτη αναμένεται ασθενής ψηλή πίεση.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της κατά τόπους αυξημένης χαμηλής νέφωσης αλλά και της τοπικής αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα νότια και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά θα σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μέχρι νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Σε διπλό κύκλο επαφών προχωρεί η Κυβέρνηση για τη διαχείριση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανακοινώνει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 το πρωί.

