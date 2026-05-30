Χαλάει και πάλι ο καιρός: Πότε να αναμένουμε έντονες βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τόπους θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά, στα νότια και τα ανατολικά παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά θα σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νοτιοανατολικά και ενδεχομένως και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της κατά τόπους αυξημένης χαμηλής νέφωσης αλλά και της τοπικής αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και σταδιακά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν μέχρι το απόγευμα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα παράλια και αργότερα και σε περιοχές του εσωτερικού. Κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά θα σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Την Τετάρτη, στις πλείστες περιοχές αναμένεται ένας κυρίως αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά μετά το μεσημέρι ενδεχομένως να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.